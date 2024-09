5 Hal Menarik tentang No Gain No Love, Drakor Shin Min Ah dan Kim Young Dae

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama komedi romantis, No Gain No Love mengikuti kisah Son Hae Yeong (Shin Min Ah) yang bertujuan untuk menghindari kerugian dalam setiap aspek kehidupannya. Dia dihadapkan oleh kebalikannya, Kim Ji Uk (Kim Young Dae) yang ingin menghindari menyakiti orang lain bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri.

No Gain No Love memiliki banyak hal yang dinantikan dengan lebih banyak karakter, romansa, cerita yang menghangatkan hati, dan kesenangan. Beriku beberapa hal menarik dari No Gain No Love yang sudah tayang di Prime Video sejak Senin, 26 Agustus 2024.



1. Drama Comeback Shin Min Ah



Shin Min Ah kembali membintangi drama komedi romantis setelah 2 tahun. Aktris 40 tahun itu dikenal sebagai Ratu Rom-Com. "Saya membayangkan karakter dalam naskah ini diperankan oleh Shin Mina. Saya pikir dia satu-satunya yang bisa memerankan Hae Yeong," kata sutradara No Gain No Love, Kim Jung Sik.

Lawan mainnya, Kim Young Dae menyampaikan pujian dan kekaguman pada Shin Min Ah yang amat ia idolakan. "Ini adalah kesempatan untuk bekerja dengan Shin Min Ah, jadi saya tidak berpikir dua kali dan langsung menandatangani kontrak. Sejak pertama kali bertemu Shin Min Ah, saya sangat gugup. Saya telah menikmati karyanya sejak saya masih SMA. Dia sangat terkenal dan cantik," kata Kim Young Dae.



Shin Min Ah dan Kim Young Dae membintangi drama No Gain No Love. Foto: Instagram/@tvn_drama

2. Empat Karakter Utama No Gain No Love

Karakter-karakter dalam No Gain No Love ini unik dan memiliki latar belakang yang menarik. Shin Min Ah menilai karakter Hae Yeong rasional, memiliki aturan sendiri, cerdas, dan tegas. Kim Young Dae memperkenalkan Ji Uk kebalikan dari Hae Yeong karena dia tidak ingin menyakiti orang lain bahkan jika mengalami kerugian.

Selain dibintangi Shin Min Ah dan Kim Young Dae, No Gain No Love juga menghadirkan Lee Sang Yi dan Han Ji Hyeon. Lee Sang Yi berperan sebagai CEO Bok Gyu Hyun yang tidak percaya cinta dan kencan karena orang tuanya. Sementara, Han Ji Hyeon sebagai Nam Ja Yeon, penulis novel web yang tidak berpengalaman dalam cinta tetapi sangat ahli dalam menciptakan kisah cinta.



3. Hubungan Menarik Dua Pasangan di No Gain No Love



Sutradara Kim Jung Sik menyatakan karakter-karakternya sangat beragam. Ada romansa kantor antara Ji Uk yang tidak ingin menyakiti dan Hae Yeong yang tidak ingin mengalami kerugian. Ada juga kisah cinta antara chaebol generasi ketiga Gyu Hyun yang tidak memiliki sel cinta dan Ja Yeon yang telah lajang seumur hidupnya tetapi hebat dalam menulis kisah cinta.

"Ada banyak jenis hubungan yang menyenangkan dan berbeda seperti mereka yang sedang berkencan, menikah, keluarga, saudara kandung, dll. Menyenangkan melihat bagaimana hubungan-hubungan ini berubah. Anda dapat melihat banyak jenis cinta yang berbeda," kata Lee Sang Yi.



Drama Korea No Gain No Love yang dibintangi Shin Min Ah dan Kim Young Dae. Foto: Instagram/@tvn_drama

4. No Gain No Love Segar dan Lucu



Shin Min Ah mengaku tertarik dengan No Gain No Love khususnya pada bagian manusiawi dari suatu hubungan. "Saya pikir ini akan sangat menggerakkan penonton dan mereka akan dapat dengan mudah menghubungkannya. Naskahnya sendiri sangat menyenangkan, jujur, dan berani. Kalimat-kalimat Hae Yeong sangat menyegarkan," kata Shin Min Ah. Dia lebih lanjut berbicara tentang bagaimana karakternya tidak menahan diri dan melepaskan kata-kata kotor ketika diperlukan.

Sutradara Kim Jung Sik menyebut Shin Min Ah sebagai ratu komedi. "Saya terkejut betapa lucunya Shin Mina. Anda akan terkejut. Anda akan dapat melihat sisi yang berbeda darinya," kata Kim Jung Sik.

Selain itu, Lee Sang Yi menggoda tentang adegan komedi yang akan dia miliki dengan asisten pribadinya. "Hubungan karakter saya dengan asisten pribadinya seperti Tom dan Jerry. Mereka seperti teman dan memiliki hubungan yang sangat baik. Karakter saya selalu memanggilnya," kata Lee Sang Yi.



5. Kisah Cinta yang Unik di No Gain No Love



No Gain No Love menampilkan proposal pernikahan palsu yang unik dari Hae Yeong agar dia tidak kalah. Proposalnya semakin liar ketika Ji Uk benar-benar menerimanya. Segalanya menjadi rumit ketika Ji Uk akhirnya bekerja di tempat yang sama dengan Hae Yeong setelah pernikahan palsu.

"Pernikahan palsu dan romansa kantor antara karakter saya dan Kim Young Dae adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Kisah cinta Lee Sang Yi dan Han Ji Hyeon juga sangat menyenangkan," kata Shin Min Ah.

