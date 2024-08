Poster Baru Drama No Gain No Love: Shin Min Ah Sumringah Pamer Cuan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea No Gain No Love baru saja merilis poster terbarunya. Poster yang diunggah tvN pada Senin, 5 Agustus 2024 ini tentunya mengandung kejutan yang bisa meningkatkan antisipasi penonton.

Di dalam poster No Gain No Love, dua pemeran utama, Shin Min Ah dan Kim Young Dae, digambarkan sebagai pengantin baru. Shin Min Ah terlihat mengenakan gaun pengantin yang indah dengan kerudung di kepalanya dan senyum lebar di wajahnya. Namun, rahasia di balik senyumnya bukanlah karena dia menikah tetapi karena tumpukan uang tunai yang dipegangnya.

Baca juga: 4 Drama Korea Thriller yang Tayang Agustus 2024

Berbeda dengan suami palsu yang duduk di sampingnya dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu hitam. Di dalam poster, wajah Kim Young Dae terlihat tidak begitu senang dan cenderung kesal, berbanding terbalik dengan Shin Min Ah yang sumringah.

Kim Young Dae terlihat mengulurkan catatan untuk Shin Min Ah dengan mesin hitung uang di atas meja. Dinamika keduanya yang sesuai dengan alur cerita dalam sinopsis terlihat bersinar dalam poster. Calon penonton bisa merasakan hubungan keduanya yang hanya bersifat kontraktual karena karakter perempuan lebih peduli dengan status keuangan dan kariernya daripada mengembangkan hubungan romantis dengan pasangannya.

Frasa, "Pernikahan ini, tuai sebanyak yang kau tabur," juga tertulis di bagian atas poster. Menyoroti tujuan pernikahan palsu tersebut, dan tentunya menimbulkan rasa penasaran terhadap hubungan antara Hae Young dan Ji Wook yang sebenarnya.

Sinopsis Drama No Gain No Love

Baca juga: Jisoo Blackpink dan Park Jeong Min Pemeran Utama Drakor Newtopia

Drama Korea No Gain No Love yang dibintangi Shin Min Ah dan Kim Young Dae. Foto: Instagram/tvN

Son Hae Yeong adalah tipe orang yang tidak ingin kehilangan uang dalam keadaan apapun. Saat tumbuh dewasa, ia harus membagi kasih sayang ibunya dengan orang lain. Ia sering menemukan pasangannya dalam hubungan yang tidak mencapai titik impas. Kini, Hae Yeong menghadapi kemungkinan kehilangan promosi jabatan di tempat kerjanya. Untuk menghindari kerugian tersebut, ia membuat rencana untuk pernikahan palsu. Ia merekrut Kim Ji Wook untuk menjadi tunangannya.

Ji Wook bekerja paruh waktu sebagai kasir di sebuah toserba. Ia adalah tipe orang yang tidak bisa mengabaikan orang yang membutuhkan dan berusaha melakukan hal yang benar. Ia bersikap lembut kepada setiap pelanggan di toserba, kecuali satu orang. Orang itu adalah Hae Yeong. Tetapi, ketika ia tiba-tiba memintanya untuk menjadi pengantin pria palsu di pernikahannya, entah bagaimana ia menerima tawarannya.

Setelah Hae Young melamar dirinya sendiri dan mencari suami palsu jangka pendek, Hae Young berencana untuk mengadakan upacara pernikahan palsu untuk mendapatkan kembali hadiah uang yang diberikannya sebagai ucapan selamat atas pernikahan orang lain. Dan poster terbaru memperlihatkan kesuksesan dari rencana gilanya ini.

Tentang Drama No Gain No Love

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

No Gain No Love adalah drama bergenre komedi romantis yang ditulis oleh penulis Kim Hye Young yang juga menulis Her Private Life. Menceritakan kisah Son Hae Young yang diperankan oleh Shin Min Ah, seorang perempuan yang memalsukan pernikahannya karena tidak ingin menanggung kerugian apapun dan Kim Ji Wook yang dimainkan Kim Young Dae, seorang pria yang menjadi suami palsunya karena tidak ingin menyakiti siapapun.

Drama Korea Selatan yang dikeluarkan oleh tvN ini menjadi drama comeback Shin Min Ah setelah terakhir membintangi Our Blues pada 2022. Dikenal sebagai ratu komedi romantis, Shin Min Ah akan kembali memerankan karakter perempuan modern dengan kisah cintanya yang rumit di dalam No Gain No Love. Bedanya, aktris 40 tahun ini akan menampilkan sisi barunya yang berani dan juga pesonanya yang menawan.

Selain Shin Min Ah dan Kim Young Dae, pemeran dalam proyek ini antara lain Lee Sang Yi, Han Ji Yeon, Jeon Hye Won, Lee Yoo Jin, dan Joo Min Kyung.

Drama Korea No Gain No Love yang dibintangi Lee Sang Yi dan Han Ji Hyeon. Foto: Instagram/tvN

Lee Sang Yi akan memerankan karakter konglomerat atau chaebol generasi ketiga bernama Bok Gyu Hyun yang merupakan CEO Kkulbee Education, perusahaan tempat Hae Yeong bekerja. Ada pula Han Ji Hyeon yang berperan sebagai Nam Ja Yeon, penulis novel web R-rated populer sekaligus teman terdekat Hae Yeong yang juga tinggal bersamanya.

Di dalam drama No Gain No Love, diceritakan bahwa Bok Gyu Hyun tidak sengaja membaca novel web yang ditulis oleh Nam Ja Yeon dan secara aktif meninggalkan komentar sambil menyembunyikan identitasnya.

Disutradarai oleh Kim Jung Sik dan naskahnya ditulis oleh Kim Hye Young, No Gain No Love akan tayang eksklusif di Prime Video di Indonesia dan di lebih dari 240 negara dan wilayah pada Senin, 26 Agustus 2024.

SOOMPI | PINKVILLA | MY DRAMA LIST

Pilihan Editor: Shin Min Ah dan Kim Young Dae Pura-pura Nikah di Drama No Gain No Love