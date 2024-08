Shin Min Ah Ungkap Alasan dan Tantangan Main Drama No Gain No Love

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu drama komedi-romantis, Shin Min Ah akan kembali menghibur para penggemarnya melalui drama terbaru keluaran tvN, No Gain No Love. Dalam drama yang akan tayang perdana pada Senin, 26 Agustus 2024 mendatang, penonton bisa menyaksikan sisi lain dari Shin Min Ah sebagai sosok yang cermat, gamblang, dan tak mau kalah.

Usai bermain dalam serial komedi-romantis seperti Hometown Cha-Cha-Cha dan Our Blues, aktris 40 tahun tersebut akan hadir kembali melalui No Gain No Love, mengukuhkan gelar yang ia miliki. Namun kali ini Shin Min Ah tampil sebagai Son Hae Young, perempuan muda yang bebas dan penuh perhitungan atas segala hal.

Son Hae Young merupakan seorang pekerja kantoran yang memutuskan mengubah hidupnya yang tidak pernah beruntung dengan mengadakan pernikahan palsu untuk mendapatkan kembali keuntungan. Ia mengajak seorang pegawai toserba, Kim Ji Uk yang diperankan oleh Kim Young Dae, dalam rencananya tersebut.

No Gain No Love Menarik Perhatian Shin Min Ah

Shin Min Ah mengungkapkan alasan tertarik membintangi drama No Gain No Love. "Naskahnya terlalu bagus untuk diabaikan," ucap Shin Min Ah, dilansir dari laman Allkpop. "Karakter-karakternya terdefinisi dengan baik, dan ceritanya memiliki pesan yang jelas. Saya tertarik pada unsur hubungan antar manusia yang digambarkan dalam drama."

Bagi Shin Min Ah, meskipun hubungan antara karakter yang ada tampak ringan, sebenarnya mereka saling terkait erat. “Saya yakin penonton akan merasa tersentuh olehnya,” katanya.

Shin Min Ah mengaku terus dibuat penasaran ketika membaca naskahnya dan ingin terus mengikuti perjalanan eksplorasi setiap karakternya yang masing-masing memiliki tujuan yang jelas.

Drama Korea No Gain No Love yang dibintangi Shin Min Ah dan Kim Young Dae. Foto: Instagram/@tvn_drama

Tantangan Shin Min Ah di No Gain No Love

Melalui peran yang diampunya dalam No Gain No Love, Shin Min Ah tidak hanya menampilkan pesona khasnya seperti yang biasa ditunjukkan di drama-drama sebelumnya, tetapi juga sisi yang lebih berani dan sesuka hati. Salah satunya berterus terang menyampaikan dialog yang sarat akan kata-kata kasar ketika menyampaikan emosinya. Karakternya juga tak segan membuat lelucon dewasa yang semakin menunjukkan sifat bebas dan tak mau dikekang yang ia miliki.

Meski demikian, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk Shin Min Ah. Untuk menyampaikan dialog komedi yang mengandung kata-kata kasar, merupakan sebuah pengalaman baru baginya. "Naskahnya berani dan lugas, dengan banyak dialog yang jujur dan menyegarkan. Awalnya saya khawatir tentang bagaimana membuat adegan-adegan ini lucu namun realistis, tetapi ternyata sangat menyenangkan," katanya.

Shin Min Ah juga mengaku berfokus melatih penggunaan bahasa kasar yang ada dalam dialog agar dapat terdengar senatural mungkin di dalam drama. “Kata-kata kasar sebenarnya membantu menyampaikan perasaan karakter dengan lebih akurat, membuat adegan-adegan tersebut menjadi lebih menyenangkan. Saya berharap penonton dapat merasakan perjuangan dan emosi Hae Young seperti saya," ucapnya.

Proses Pemilihan Pemain No Gain No Love

Dalam proses pemilihan pemeran, sutradara Kim Jung Sik mengaku sudah membayangkan bahwa karakter yang akan memainkan sang tokoh utama tidak lain adalah Shin Min Ah. "Saat membaca naskahnya, saya tidak dapat membayangkan orang lain selain Shin Min Ah dalam peran Son Hae Young. Dia benar-benar tak tergantikan,” ujarnya. Cerita dalam drama akan berfokus pada seberapa jauh Hae Young bersedia melangkah untuk menghindari kekalahan sebelum dapat memahami bagaimana perjalanannya.

Dalam penjelasan sang sutradara, pemilihan Kim Young Dae dikarenakan adanya keseimbangan antara kehangatan dan intensitas yang sempurna yang ia miliki untuk karakter Kim Ji Uk. Sementara itu, sutradara membutuhkan karakter kuat untuk menghidupkan tokoh Bok Gyu Hyun, itu sebabnya yang terpilih adalah Lee Sang Yi.

“Sedangkan pemilihan Han Ji Hyun adalah sebuah wahyu. Saya memilihnya dalam waktu 10 menit setelah melihat audisinya. Dia sangat manis dan menyenangkan, seperti putri yang Anda impikan,” ujar Kim Jung Sik, menerangkan proses dari pemilihan tiap karakter.

Ia menambahkan, "Yang menurut saya paling menarik dari proyek ini adalah bagaimana para karakter mengekspresikan apa yang sering mereka pendam. Kepuasan karena akhirnya mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan adalah sesuatu yang menurut saya akan diapresiasi oleh para penonton.”

Drama No Gain No Love mengangkat berbagai tema di dalamnya, mulai dari keengganan untuk menjadi beban bagi orang lain hingga rasa takut kehilangan, serta cerita tentang cinta, keluarga, dan pertumbuhan karakter masing-masing pribadi. “Perjalanan setiap karakter saling terkait, sehingga menciptakan narasi yang kaya dan menyenangkan," katanya.

