4 Fakta Menarik Film The Instigators yang Dibintangi Matt Damon

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Instigators menjadi salah satu tontonan yang paling dinantikan tahun ini, karena dibintangi oleh dua aktor papan atas Hollywood, Matt Damon dan Casey Affleck. Film ini mengisahkan tentang dua pencuri yang terinspirasi oleh Robin Hood.

Dengan bumbu aksi, komedi, dan drama, The Instigators menawarkan cerita yang tidak hanya menghibur tetapi juga penuh kejutan. Mari telusuri lebih dalam fakta-fakta menarik tentang film ini.

Sinopsis

Dikutip dari Economic Times, The Instigators merupakan film tentang pencuri yang terinspirasi oleh Robin Hood. Cerita bermula ketika Rory (Damon), seorang mantan Marinir, mencoba melakukan perampokan bersama kelompok penjahat demi mendapatkan uang untuk membayar tunjangan anaknya.

Namun perampokan tersebut gagal dan Rory bersama rekannya, Cobby (Affleck), terpaksa melarikan diri sambil membawa seorang sandera, yang ternyata adalah terapis Rory, Dr. Donna Rivera (Hong Chau). Kisah ini berkembang menjadi petualangan penuh aksi dan komedi saat mereka berusaha menghindari kejaran polisi, birokrat korup, dan bos kejahatan.

Para Pemain

Film ini dibintangi oleh aktor kawakan Matt Damon dan Casey Affleck, yang juga ikut menulis naskahnya. Selain mereka, The Instigators juga menampilkan penampilan dari aktor-aktor top lainnya seperti Michael Stuhlbarg, Alfred Molina, Ving Rhames, Toby Jones, Paul Walter Hauser, dan rapper Jack Harlow.

Sementara itu Ron Perlman memerankan karakter Wali Kota Miccelli yang korup, dan Hong Chau berperan sebagai Dr. Donna Rivera, seorang terapis yang ikut terlibat dalam pelarian Rory dan Cobby.

Sutradara

Sutradara Doug Liman kembali bekerja sama dengan Matt Damon dalam The Instigators. Dilansir dari AP News, Liman sebelumnya sukses mengarahkan film-film seperti Swingers, The Bourne Identity, dan Mr. and Mrs. Smith.

Liman dikenal dengan kemampuannya mengarahkan film aksi dengan baik, dan kali ini ia menyuguhkan perpaduan genre aksi, komedi, dan kejahatan dalam satu paket yang menghibur. Film ini juga mendapat sentuhan humor dan aksi yang khas dari Liman, menjadikannya tontonan yang ringan dan menghibur.

Jadwal Tayang

The Instigators akan dirilis secara terbatas di bioskop pada 2 Agustus 2024. Setelah itu, film ini akan tersedia untuk layanan streaming di Apple TV+ mulai tanggal hari besok, 9 Agustus 2024. Film ini diharapkan dapat menarik perhatian penonton dengan ceritanya yang unik dan para pemain bintangnya.

Dengan gabungan aksi, komedi, dan elemen kejahatan yang menarik, serta dukungan dari para pemain dan sutradara berpengalaman, The Instigators siap menjadi salah satu film yang patut dinantikan di musim panas ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk menontonnya baik di bioskop maupun di platform streaming Apple TV+.

