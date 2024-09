60 Tahun Keanu Reeves, Pemeran John Wick Peduli Anak-anak Penderita Kanker

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Keanu Reeves lahir pada 2 September 1964, di Beirut, Lebanon. Ibu Reeves adalah pemain dan perancang kostum Inggris, sedangkan ayahnya merupakan ahli geologi Hawaii. Namun, ketika Reeves masih kecil, orang tuanya bercerai. Kondisi ini membuat Reeves pindah ke Sydney, lalu ke New York City, dan kemudian ke Toronto. Meskipun menempuh pendidikan di tempat berbeda, tetapi ia selalu berfokus mempelajari seni.

Berdasarkan Biography, sebelum terjun dalam dunia akting, Keanu Reeves mengembangkan minatnya pada hoki. Setelah itu, pada 1984, ia tampil pertama kali dalam episode serial komedi Hangin' In. Barulah, satu tahun kemudian, ia memulai debut layar lebarnya melalui film Kanada berjudul One Step Away disusul Youngblood pada tahun berikutnya. Lalu, pada 1988, ia tampil dalam Dangerous Liaisons dan Excellent Adventure yang membuat namanya sebagai aktor meroket.

Pada 1989, Reeves menunjukkan penampilan aktingnya dalam Parenthood. Pada tahun-tahun berikutnya, ia semakin sering tampil menunjukkan kemampuan aktingnya dalam beberapa film Hollywood, yaitu Bill & Ted’s Excellent Adventures (1990), My Own Private Idaho (1991), Bill & Ted’s Bogus Journey (1991), dan Much Ado About Nothing (1993). Lalu, pada 1994, ia memerankan ahli bom dalam Speed yang berhasil mencuri perhatian publik sehingga menjadi salah satu film thriller terlaris. Melalui Speed, ia menjadi terkenal sebagai bintang laga.

Mengacu Britannica, pada 1999, Reeves mencapai tingkat ketenaran baru dengan perannya sebagai Neo dalam The Matrix. Film tersebut berhasil menarik perhatian publik dan mendapat pujian dari kritikus. Dari penayangan pertamanya, film ini kembali dibuat dan berhasil mencapai kesuksesan komersial dengan judul The Matrix Reloaded.

Tidak pernah puas dengan pencapaian besarnya, Reeves bermain dalam film dengan peran beragam, tidak hanya berfokus pada genre laga. Ia pernah membintangi film tentang olahraga, yaitu The Replacements (2000) dan Hardball (2001). Ia juga pernah tampil dalam genre komedi romantis, yaitu Something’s Gotta Give (2003). Ia juga berperan sebagai ahli ilmu setan dalam Constantine (2005) dan calon perampok bank melalui Henry’s Crime (2010).

Pada 2013, Reeves memulai debut penyutradaraannya sekaligus membintangi Man of Tai Chi. Kemudian, ia menerima pujian atas penampilannya sebagai antihero klasik dalam John Wick (2014) dan sekuelnya. Sampai saat ini, ia juga masih bersinar sebagai aktor yang memerankan beragam genre film, yaitu The Whole Truth (2016), To the Bone (2017), Destination Wedding (2018), Always Be My Maybe (2019), Bill & Ted Face the Music (2020), dan The Matrix Resurrections (2021).

Keanu Reeves juga memiliki sikap dermawan dan peduli terhadap sosial yang tinggi. Berdasarkan Outlook, ia telah menyumbangkan uang ke berbagai badan amal, termasuk Camp Rainbow Gold, yayasan untuk mendukung anak-anak penderita kanker. Ia juga telah memberikan uang kepada Harlem Children's Zone, layanan pendidikan dan sosial kepada anak-anak di Harlem, New York. Tak hanya kemurahan hati dalam bentuk uang, ia juga memiliki hati yang tulus. Salah satu bukti ketulusannya adalah memberikan bonus Natal sekitar $20.000 (Rp300 juta) kepada kru The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolutions.

