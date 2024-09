Profil Ma Dong Seok, Aktor Korea Langganan Peran Jagoan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi pencinta drama Korea pasti sudah tidak asing lagi dengan aktor Ma Dong Seok. Aktor berbadan kekar penyuka Hello Kitty ini lekat dengan perannya sebagai pahlawan jagoan dalam serial drama maupun film laga Korea.

Ma Dong Seok adalah aktor Korea Selatan di bawah naungan agensi DayDream Entertainment. Aktor Korea Selatan ini lahir dengan nama Lee Dong Seok tetapi lebih dikenal dengan nama panggungnya Ma Dong Seok dan Don Lee. Ia lahir pada 1 Maret 1971. Di usia 19 tahun ia menjalani pendidikan di Universitas Negeri Columbia jurusan Kesehatan dan Pendidikan Jasmani.

Ma Dong Seok memulai debutnya pada tahun 2004 lewat Dance with the Wind. Pada tahun 2007, Ma Dong Seok membuat debut layar kacanya, memerankan Nam Seong Shik di HIT. Ia kemudian membintangi film-film seperti The Good, The Bad, The Weird, Insadong Scandal, dan Perfect Game. Pada tahun 2016, ia meraih ketenaran internasional saat memerankan Sang Hwa dalam Train to Busan. Dalam film zombi ini, ia memerankan karakter yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain.

Ma Dong Seok fasih berbahasa Inggris. Ia memulai terobosan besar dalam dunia Hollywood melalui peran Gilgamesh dalam film superhero Eternals 2021. Ia memanfaatkan latihan tinjunya untuk peran yang dijalaninya, karena ia ingin menjadi superhero Korea pertama dan menginspirasi generasi muda. Gilgamesh digambarkan sebagai Eternal terkuat yang sangat dekat dengan Thena, diperankan oleh Angelina Jolie.

Pada 2013, ia mendapat penghargaan sebagai Aktor Pendukung Terbaik untuk Neighbours dalam 49th PaekSang Arts Awards. Melalui film terkenal Train to Busan, Ma Dong Seok mendapat penghargaan sebagai Aktor Pendukung Terbaik dari 8th Korean Film Reporters Association Awards 2017.

Pada tahun 2017, Ma Dong Seok muncul sebagai Ma Seok Do dalam film laga seru Korea Selatan The Outlaws. Karyanya dalam film tersebut membuatnya meraih Golden Egg Award untuk Aktor Terbaik, serta nominasi Chunsa Film Art Award dan Baek Sang Film Award untuk kategori yang sama.

Sebelum beralih ke dunia akting, Ma Dong Seok berlatih bela diri campuran, dan menjadi pelatih pribadi bagi petarung profesional Mark Coleman dan Kevin Randleman. Ma Dong Seok berpacaran dengan reporter olahraga dan tokoh media Ye Jung Hwa. Keduanya mengumumkan hubungan mereka pada tahun 2016 dan telah bersama sejak saat itu.

