5 Film Tentang Persahabatan dengan Teman Khayalan, Terbaru Ada IF

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kehidupan moderen yang penuh tekanan dan individualistis, Ikatan persahabatan adalah sebuah barang mewah. Manusia yang beranjak dewasa kerap semakin kesepian. Sahabat yang dulu berkumpul satu per satu pergi karena semakin sibuk. Di titik itulah seseorang kerap merindukan sahabat sebagai oase di tengah gurun kesibukan dan kesepiannya.

Tema semacam itu kerap menjadi ide cerita dalam film menarik dan menyentuh hati. Sosok teman khayalan yang setia dan melindungi kerap menyentuh sisi manusia yang rindu akan teman masa kecilnya.

Tidaklah mengherankan jika sebagian besar teman khayalan fiksi favorit berasal dari dunia kartun, ketika kita kemungkinan besar memiliki teman khayalan sendiri di masa remaja. Teman fiksi biasanya mampu melakukan hal yang luar biasa dan mustahil.

Teman khayalan selalu melakukan hal di luar batas. Selalu nakal dalam satu atau lain hal, mereka menampilkan diri mereka seperti Kucing Bertopi atau Pinokio. Berikut beberapa film dengan tema teman imajiner.

1. IF (2024)

Dikutip dari Antara, IF merupakan film fantasi "IF: Imaginary Friends" yang dilupakan ketika beranjak dewasa. Dalam film ini terdapat 18 karakter film yang dulunya terkenal di kalangan anak-anak. Di antaranya diperankan oleh aktor-aktris ternama seperti Spaceman (pemeran pengisi suara: George Clooney), Flower (Matt Damon), Bubble (Awkwafina), Unicorn (Emily Blunt) Blue (Steve Carell), dan Blossom (Phoebe Waller-Bridge).

Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Bea dan teman khayalannya bernama Calvin. Calvin adalah makhluk ajaib yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Namun suatu hari, Bea bertemu dengan Marvin, seorang pria yang mampu melihat teman khayalan.

Bea dan Marvin kemudian bersahabat dan saling berkenalan dengan teman-teman khayalan Calvin. Keduanya bahu membahu menolong sejumlah sahabat khayalan mereka.

2. Drop Dead Fred (1991)

Dilansir dari Movieweb, Drop Dead Fred merupakan teman khayalan Elizabeth yang ia temukan ketika terperangkap di dalam sebuah kotak, dan Elizabeth melepaskannya. Namun Elizabeth tumbuh dewasa sementara Fred tidak. Untuk membantu Elizabeth mengatasi kesedihannya, Fred membawa kembali ingatan masa kecil mereka.

Semuanya menjadi bumerang dengan cepat ketika kejenakaannya hanya menimbulkan kekacauan. Meskipun Elizabeth terhibur, namun kejahilan Fred menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan, karena dia secara tidak sengaja melakukan tindakan yang merusak dan memalukan hanya untuk membuat Elizabeth tersenyum.

3. Inside Out (2015)

Bing Bong adalah mantan teman khayalannya Riley. Bing Bong menjadi hantu dari sebuah kenangan di dalam kepala Riley. Meskipun pada dasarnya telah dilupakan, Bing Bong menyadari bahwa mengembalikan Joy ke markasnya adalah yang terbaik untuk Riley.

Disuarakan oleh Richard Kind, Bing Bong adalah karakter tambahan yang sangat melankolis untuk Inside Out, sebuah film tentang pentingnya kesedihan, tumbuh dewasa, dan perasaan yang menyertainya.

4. Foster's Home for Imaginary Friends (2004-2009)

Lucu dan suka membuat kerusuhan, Bloo berbentuk seperti ibu jari dan berwarna biru. Ia merupakan teman khayalan bagi semua anak. Foster's Home for Imaginary Friends merupakan film animasi dari program Cartoon Network.

Diciptakan oleh Craig McCracken, yang juga pernah membintangi Dexter's Laboratory dan The Powerpuff Girls. Bloo, yang dibuat untuk para sahabat khayalan.

5. When Marnie Was There (2014)

Mengisahkan tentang Anna, seorang gadis yang kesepian yang bertemu dengan Marnie, sosok misterius, di sebuah rumah tua yang penuh kenangan. Kedua karakter ini menjalin sebuah ikatan yang mendalam, membawa penonton dalam perjalanan emosional yang kaya akan nuansa.

Kejutan terjadi ketika terungkap bahwa Marnie hanyalah teman imajiner dari Anna, yang mencerminkan keinginan Anna untuk memiliki koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Selain itu penonton dikejutkan dengan plot twist dengan Identitas Marnie, yang terungkap menjelang akhir cerita.

