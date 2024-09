Pemeran Film Home Sweet Loan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Home Sweet Loan film Indonesia terbaru yang akan tayang di bioskop pada 26 September 2024. Film ini diadaptasi dari novel karya Almira Bastari.

Film besutan sutradara Sabrina Rochelle Kalangie ini mengisahkan Kaluna (Yunita Siregar), seorang pekerja dari kelas menengah yang berjuang untuk memiliki rumah pribadi. Namun, sebagai bagian dari generasi sandwich, dia menghadapi banyak tantangan.

Home Sweet Loan persembahan rumah produksi Visinema Pictures. Film ini diperankan oleh Yunita Siregar sebagai Kaluna, Derby Romero sebagai Danan, Risty Tagor sebagai Tanish, Fita Anggriani Ilham sebagai Miya, dan Ayushita sebagai Kamala.

Pemeran Home Sweet Loan

1. Yunita Siregar

Yunita Siregar aktris dan model kelahiran Jakarta, 19 Juni 1994. Dia memulai karier akting ketika membintangi sinetron Love In Paris sebagai Aqila. Penampilannya yang sukses di sinetron itu membuatnya makin dikenal dan kerap muncul di sejumlah sinetron lain.

Yunita Siregar melakukan debut layar lebar pada 2016, ketika menjadi salah satu pemeran utama film London Love Story. Yunita kembali ikut dalam film bioskop lainnya, termasuk Ratu Adil (2024) dan Mendung Tanpo Udan (2024).

2. Derby Romero

Martua Rumero Derby Nainggolan atau Derby Romero aktor, penyanyi, presenter, produser, dan sutradara yang lahir di Bandung pada 8 Juni 1990. Namanya mulai dikenal saat dia melakukan debutnya sebagai aktor cilik dengan membintangi film anak-anak berjudul Petualangan Sherina. Dalam film yang tayang pada 2000 , Derby yang memerankan karakter Sadam, bocah kecil sok jagoan.

Delapan tahun setelahnya, Derby membintangi sinetron Kepompong yang tayang pada 2008. Dia juga merilis album pertamanya berjudul Tangguh pada 2002. Pada 2008, bersama Iras Dollaren, Derby membentuk Duo Derby meluncurkan Gelora Asmara yang menjadi salah satu lagu tema dari sinetron yang dibintanginya, Kepompong.

3. Risty Tagor

Risty Tagor aktris kelahiran Jakarta 12 April 1989. Dia mengawali kariernya di dunia sinetron sebelum akhirnya bermain di layar lebar. Risty telah membintangi sejumlah film, salah satu yang paling dikenal adala ketika dirinya berperan sebagai Airin dalam film horor Pocong 2 pada 2006.

Risty sempat beberapa kali hiatus dari dunia hiburan karena urusan keluarga. Namun, ia tak sepenuhnya meninggalkan dunia hiburan. Dia juga bernyanyi cover lagu-lagu yang sedang terkenal dan diunggah di kanal YouTube. Ia juga memiliki lagu sendiri berjudul Allah Maha Pengasih, yang diciptakan oleh ibunya Tjut Mutia.

4. Fita Anggriani Ilham

Fita Anggriani Ilham merupakan aktris Indonesia yang mengawali kariernya di dunia model. Dia lahir pada 11 Mei 1995. Dia telah bermain di sejumlah sinetron dan film. Ia dikenal lewat drama 8 Hari Menaklukan Cowok (2016) dan film Udah Putusin Aja! (2018).

5. Ayushita

Ayushita aktris Indonesia yang dikenal lewat film What They Don't Talk About When They Talk About Love (2013), Ibu (2021) dan Marriage with Benefits (2023). Adegan-adegannya dapat menguras emosi dalam film Just Mom (2023).

MARVELA | WINDA OKTAVIA | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR | ANDIKA DWI | PRIH PRAWESTI FEBRIANI | IMDB |ANTARA

