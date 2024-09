Winona Ryder Ungkap Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual di Hollywood

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Winona Ryder, aktris legendaris Amerika Serikat yang dikenal melalui film 80-an seperti Heathers, Beetlejuice, dan Reality Bites, baru-baru ini berbagi pengalaman traumatis yang dialaminya di dunia Hollywood. Ryder menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya pada usia 20-an dan 30-an merusak semangatnya untuk terus berkarier di industri film.

"Saya mengalami beberapa kejadian sulit dengan beberapa orang yang secara terang-terangan melakukan pelecehan seksual terhadap saya," ungkap Ryder, melalui laporan Majalah Esquire pada Ahad, 29 Agustus 2024. Mantan kekasih Johnny Depp itu menyebutkan, hal tersebut sangat tidak pantas. Namun ia menolak untuk mengungkapkan nama-nama yang telah melecehkannya itu.

Winona Ryder Singgung Kasus Harvey Weinstein

Baca juga: Haechan NCT Bicara Nama Baik Grup Usai Skandal Dugaan Pelecehan Seksual Taeil

Kemudian ia sempat menyinggung kasus Harvey Weinstein, salah satu kasus pelecehan seksual terbesar yang pernah terungkap di Hollywood. Ia memberikan gambaran lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi para perempuan di simbol industri hiburan paling sukses di dunia itu. “Saya benar-benar mengerti (apa yang dialami para korban Weinstein dan lainnya),” tuturnya.

Kasus pelecehan seksual Harvey Weinstein sebelumnya mencuat ke publik pada 2017 ketika sejumlah perempuan, termasuk aktris-aktris ternama, mulai berbicara tentang pengalaman mereka sebagai korban pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan Weinstein selama beberapa dekade. Lebih dari 80 perempuan, termasuk aktris terkenal, mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Weinstein selama kariernya.

Tuduhan ini pertama kali dilaporkan oleh The New York Times dan The New Yorker, yang kemudian memicu gerakan global #MeToo. Weinstein, yang saat itu dikenal sebagai salah satu produser paling berpengaruh di Hollywood, didakwa atas berbagai kejahatan seksual, termasuk pemerkosaan. Pada 2020, ia dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 23 tahun.

Winona Ryder Comeback

Winona Ryder akan kembali memerankan Lydia Deetz dalam sekuel Beetlejuice, yang disutradarai oleh Tim Burton, dan dirilis akhir pekan ini. Selain menghadirkan karakter-karakter baru yang diperankan oleh Jenna Ortega dan Willem Dafoe, film ini juga akan menampilkan kembali Michael Keaton sebagai karakter demoniknya yang terkenal—Beetlejuice, serta Catherine O'Hara yang kembali memerankan Delia Deetz.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ryder, yang mengawali kariernya di usia muda, telah membintangi berbagai film dan serial yang mengukuhkan namanya di dunia perfilman. Selain Heathers (1988) dan Beetlejuice (1988), ia dikenal lewat perannya dalam Edward Scissorhands (1990), Little Women (1994), Girl, Interrupted (1999), dan serial Netflix Stranger Things (2016).

ESQUIRE | ROLLING STONE

Pilihan Editor: Amber Heard Sebut Nama Kate Moss, Johnny Depp Justru Diuntungkan