Deretan Film dan Drakor yang Dibintangi Park Jeong Min, Terbaru Newtopia

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Jisoo atau Jisoo Blackpink saat ini menjalani proses syuting untuk drama Korea atau drakor Newtopia. Dalam drama tersebut ia akan berakting dengan Park Jung Min, pemeran utama. Dikutip dari Soompi Park Jeong Min dan Jisoo akan berperan sebagai sepasang kekasih. Drakor Newtopia akan dirilis pada 2025.

Berikut film dan drakor yang pernah dibintangi Park Jeong Min.

1. The Show 8 (2024)

Dikutip dari My Drama List, delapan kontestan harus bertahan dalam permainan berisiko tinggi yang memencilkan mereka dan menempatkan dalam kondisi ekstrem. Tujuan permainan ini mengumpulkan dan menyimpan uang sebelum permainan berakhir yang hanya terjadi ketika salah satu dari mereka tewas.

Dalam permainan ini, para peserta harus mematuhi aturan unik dan menghadapi tantangan berat. Mereka ditempatkan dalam studio dengan dinding beton selama 100 hari, segala kebutuhan hidup seperti makanan dan listrik lebih mahal dari harga biasanya. Biaya tersebut akan dipotong dari hadiah uang. Kondisi ini memaksa mereka untuk bekerja sama, sekaligus bersaing dan mengkhianati satu sama lain untuk bertahan hidup.

2. Decision To Leave (2023)

Decision to Leave merupakan film misteri ini bercerita tentang seorang detektif Hae Jun (Park Hae Il) yang berusaha menyelidiki kematian pensiunan petugas imigrasi, Ki Do Soo. Ki Do Soo ditemukan tewas di gunung tempat biasa dia hiking.

Hasil penyelidikan Hae Jun menampilkan kalau alibi Seo Rae cukup kuat sehingga dia bebas dari tuduhan. Selama melakukan penyelidikan kasus ini, Hae Jun dan Seo Rae menjadi dekat. Tetatpi, Hae Jun melihat banyak hal mencurigakan yang membuatnya ragu kalau Seo Rae benar-benar tidak bersalah.

3. Miracle: Letters to the President (2021)

Dibintangi oleh Park Jeong Min, Tae Yoon, Lim Yoon A dan Lee Soo Kyung, film ini bercerita tentang Joon Kyeong (Park Jeong Min) yang tinggal di desa kecil dan mempunyai mimpi agar desanya mempunyai stasiun kereta api. Sebab, selama ini di desanya hanya ada relnya saja.

4. Start-Up (2020)

Park Jeong Min sebagai Go Taek II. Film ini menceritakan Go Taek II yang kabur dari rumah saat berusia 18 tahun. Ia menjalani hari-harinya bersama teman kecilnya, Sang Pil. Suatu hari, ia mendapat pekerjaan di restoran. Adapun Sang Pil bekerja di kantor pinjaman.

5. Deliver Us From Evil (2020)

Deliver Us From Evil bercerita tentang kasus penahanan di Thailand . In-Nam (Hwang Jung Min) pembunuh yang baru saja menyelesaikan aksinya. Saat di Thailand, ia bertemu dengan Yoo Yi (Park Jeong Min). Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk menangani kasus penculikan.

6. Svaha: The Sixth Finger (2019)

Svaha: The Sixth Finger bercerita mengenai pendeta bernama Park yang menyelidiki kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa sekte agama.

Ketika dihadapkan dengan sekte baru yang misterius, Park mengungkap informasi mengejutkan tentang mereka. Menggabungkan elemen thriller dan horor, film ini menceritakan orang-orang memanipulasi dengan alur ceritanya yang tak terduga.

7. Psychokinesis (2018)

Psychokinesis menggabungkan antara aksi, komedi, dan manusia super. Film ini mengikuti kisah seorang penjaga keamanan bernama Shin Seok Heon dan ayahnya yang berkekuatan telekinetik dari sebuah meteor. Mereka menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan toko ayam goreng milik putri Shin Roo Mi dari pembongkaran oleh perusahaan konstruksi.

8. Sunset in My Hometown (2018)

Park Jeong Min sebagai pemeran utama, Hak Soo. Film ini menceritakan Hak Soo, rapper underground yang telah mengikuti program audisi di televisi selama enam tahun, tetapi selalu gagal. Saat ingin mencoba sekali lagi, ia mendapat telepon yang mengharuskannya kembali ke kampung halamannya, Byun San.

9. Dong Ju: The Potrait Of a Poet (2016)

Dikutip dari My Drama List , Dong Ju: The Portrait of a Poet menceritakan penyair bernama Dong Ju. Ia mempelajari sastra di Jepang, tetapi terkena dakwa dan ditahan karena berpartisipasi dalam Gerakan Kemerdekaan Korea. Selama hidup di penjara, Dong Ju telah menulis ratusan puisi, kemudian meninggal dalam usia 27 tahun. Park Jeong Min berperan sebagai Song Mong Gyu.

10. Bleak Night (2011)

Dikutip dari AsianWiki, film ini momentum Park Jeong Min meniti karier perfilman. Ia berperan sebagai Hee-Joon. Bleak Night menceritakan tentang ayahnya yang merasa bersalah karena anaknya yang bernama Gi Tae bunuh diri. Ayah Gi Tae menemukan gambaran teman sekolahnya, yaitu Dong Yoon dan Hee Joon. Namun, setelah ayah Gi Tae menemui kedua orang tersebut, Hee Joon berkata, dia bukan sahabat dari anaknya.

ANDIKA DWI | WINDA OKTAVIA | CANTIKA

