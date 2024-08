7 Rekomendasi Film Horor Terbaik Netflix yang Tidak Boleh Dilewatkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix adalah salah satu aplikasi streaming film populer yang menyajikan banyak genre film, termasuk film horor.

Bagi pecinta film horor yang ingin mencari tontonan, ada 7 rekomendasi film horor terbaik di Netflix yang tidak boleh dilewatkan.

Film-film tersebut diproduksi di berbagai negara seperti Korea hingga Amerika Serikat. Untuk mengetahui daftar lengkapnya. simak ulasan berikut.

Film Horor Terbaik Netflix

Berikut ini adalah 7 film horor terbaik Netflix yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. The Wailing

The Wailing adalah film produksi Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh aktor papan atas Korea seperti Kwak Do-Won, Hwang Jung min, dan Chun Woo-hee.

The Wailing mengisahkan tentang kehidupan di sebuah desa kecil bernama Goksung, Kehidupan warganya yang damai tiba-tiba berubah menegangkan ketika terjadi serangkaian pembunuhan misterius.

Sutradara Na Hong Jin mampu membawa penonton merasakan ratapan-ratapan warga Goksung dalam ceritanya. Ia mengaku film The Wailing terinspirasi dari situasi orang-orang terdekatnya yang banyak meninggal.

2. It Follows

Rekomendasi selanjutnya adalah film It Follows yang disutradarai oleh David Robert Mitchell produksi tahun 2015.

Film ini menceritakan tentang kisah seorang wanita muda bernama Jay yang mengalami kejadian-kejadian supranatural setelah melakukan hubungan seksual dengan seorang pria tampan bernama Jake Weary.

It Follows dibintangi oleh Maika Monroe, Keir Gilchrist dan Olivia Luccardi. Sutradara David Robert lebih banyak membawa penonton merasakan kegelisahan dibanding sensasi horor yang mencekam.

3. The Babadook

Jika Anda mencari film horor psikologis, maka The Babadook bisa menjadi salah satu pilihan. Film ini disutradarai oleh Jennifer Kent dan dibintangi oleh Essie Davis dan Noah Wiseman.

The Babadook mengisahkan tentang kisah ibu tunggal yang kehilangan suaminya akibat kecelakaan lalu lintas. Ia dan anaknya pun mengalami serangkaian kejadian misterius usai membacakan sebuah dongeng yang berjudul The Babadook.

Film yang dirilis pada tahun 2014 ini banyak menyorot perasaan psikologis tokohnya setelah kehilangan orang yang disayangi, sehingga sangat cocok ditonton bagi Anda pecinta horor psikologi.

4. His House

Film His House adalah film garapan Remy Weeks yang dirilis pada tahun 2020 lalu. His House dibintangi oleh Wunmi Mosaku, Sope Dirisu dan Matt Smith.

Bergenre horor thriller, film ini mengisahkan tentang sepasang pengungsi dari Sudan Selatan yang mencari tempat tinggal di Inggris.

Setelah tiga bulan, keduanya akhirnya mendapatkan tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah Inggris, namun sepasang pengungsi tersebut harus beradaptasi dengan lingkungan yang rasis. Selain itu, mereka juga mengalami berbagai kejadian aneh di rumah yang baru ditinggalinya.

Film ini tak hanya menggambar kengerian hantu, tetapi juga menggambarkan psikologis para tokohnya yang bermasalah.

5. The Haunting of Hill House

Film The Haunting of Hill House dirilis pada tahun 2018 garapan sutradara Mike Flanagan dan dibintangi oleh sejumlah aktor seperti Henry Thomas, Michiel Huisman, Carla Gugino, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel dan Victoria Pedretti.

Salah satu kekuatan film ini adalah alur ceritanya yang mampu membuat penonton tak mengalihkan pandangan dari layar.

The Haunting of Hill House mengisahkan tentang keluarga Crain yang kembali dihantui setelah meninggalkan Hill House selama 26 tahun sehingga banyak menampilkan adegan mendebarkan.

6. The Fall of The House of Usher

Masih disutradarai oleh orang yang sama, yakni Mike Flanagan film The Fall of The House of Usher wajib masuk dalam daftar film horor terbaik Netflix.

Film ini mengisahkan tentang kisah keluarga Usher yang meninggal secara tiba-tiba dengan brutal dan sadis.

The Fall of The House of Usher adalah film yang terinspirasi dari cerita pendek Edgar Allan Poe dan dibintangi sejumlah faktor seperti Bruce Greenwood, Mary McDonnell, Carla Gugino, Kate Siegel, Henry Thomas, Zach Gilford, Carl Lumbly dan Mark Hamill.

7. Midnight Mass

Satu lagi film horor terbaik Netflix, yakni Midnight Mass. Secara garis besar, film yang disutradarai oleh Mike Flanagan ini menceritakan tentang kehidupan di sebuah pulau terpencil, yakni pulau Crockett yang menyimpan banyak misteri.

Film Midnight Mass dirilis pada tahun 2021 dan bintangi oleh Zach Gilford, Kate Siegel, Kristin Lehman, Samantha Sloyan, Henry Thomas, dan Hamish Linklater.

AULIA ULVA

