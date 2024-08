23 Rekomendasi Film dan Serial Terbaru di Netflix yang Tayang Agustus 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengumumkan daftar film dan serial terbaru yang tayang mulai Agustus 2024. Film Indonesia Kabut Berduri dan drama Korea Lovely Runner termasuk menjadi tayangan yang mengawali bulan ini pada Kamis, 1 Agustus 2024 kemarin.

Berikut 23 rekomendasi film dan serial terbaru berbagai genre yang tayang di Netflix sepanjang Agustus 2024:

Diperankan oleh Putri Marino, seorang detektif kota besar menyelidiki serangkaian pembunuhan mengerikan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal tersebut memaksanya menghadapi hantu-hantu masa lalunya.



Emily in Paris Season 4. Instagram.com/@emilyinparis

Kehidupan Emily di Paris mungkin penuh drama, namun ia siap mengambil pilihan berani untuk mendapatkan semua yang ia inginkan dari kota, dan pria, impiannya.



Seorang pekerja konstruksi di New Jersey berubah dari pria biasa jadi calon mata-mata saat pacarnya di SMA, yang sudah lama tak ia temui, merekrutnya untuk misi spionase. Diperankan oleh Mark Wahlberg dan Halle Berry, pastikan Anda tidak melewatkan akting mereka dalam nuansa penuh aksi dan komedi.



Byeon Woo Seok dan Kim Hye Yoon dalam drama Lovely Runner. Dok. Netflix

Bertahun-tahun setelah seorang bintang K-pop menyelamatkan nyawanya, seorang penggemar mendengar kabar kematiannya. Tetapi ketika ia tiba-tiba berada di masa lalu, ia bertekad untuk mengubah nasib mereka.



Dalam ujian terbesar pernikahan, seorang agen yang menjadi bapak rumah tangga terjebak dalam misi berbahaya dengan istri detektifnya yang tidak tahu tentang masa lalunya.



Sebuah romansa bak rollercoaster tentang seorang perempuan yang mencoba membenahi kehidupan yang berantakan. Dia bertemu dengan arsitektur muda yang ia kenal di masa kecilnya sebagai anak dari sahabat sang ibu. Akankah cinta bersemi? Atau masa lalu justru menghantui hubungan mereka? Simak video teaser yang dirilis hari ini!



Kehidupan pria ini hancur kala seorang wanita misterius muncul di rumah pensiunnya pada suatu musim panas. Ia pun terpaksa berpegang teguh pada hal yang paling ia hargai.



Lima tahun setelah pembunuhan gadis berusia 17 tahun di kota yang sepi di Inggris, seorang siswa bertekad untuk mengungkap kebenaran dan menemukan pembunuh sebenarnya.



Saat SMA ultra-elite membuat peraturan “Dilarang Pacaran” dan mengeluarkan murid yang ketahuan berpacaran, seorang siswa diam-diam membantu teman sekelasnya demi uang.



Kingsman: The Golden Circle. Dok. Netflix

Dalam film kedua serial Kingsman ini, Eggsy dan Merlin mencari bantuan rekan mereka dari Amerika, Statesman, setelah agensi mereka diserang.



Kakak beradik Hargreeves berpencar setelah pertarungan klimaks di Hotel Oblivion menyebabkan linimasa mereka diatur ulang sepenuhnya. Ketika kekuasaan mereka dicabut, masing-masing harus berjuang sendiri dan menghadapi keadaan normal yang baru. Ayah mereka, Reginald, keluar dari bayang-bayang dan mengawasi kerajaan bisnis yang kuat dan jahat. Sebuah asosiasi misterius, The Keepers, meyakini bahwa kenyataan yang mereka jalani adalah kebohongan. Ketika kekuatan-kekuatan baru ini bersekongkol, The Umbrella Academy harus bersatu untuk terakhir kalinya akhirnya memperbaiki keadaan.



12. Shazam! Fury of the Gods (23 Agustus)

Shazam! Fury of the Gods. Dok. Netflix

Ketika dewa-dewa penuh dendam mengancam untuk merebut kekuatan Shazam, Billy Batson harus menjaga sesama pahlawan super tetap bersama dan menyelamatkan dunia.



Kumpulan kisah seram penuh kejutan tak terduga yang terinspirasi dari program radio “Angkhan Khlumpong”.



Berjuang menaklukkan masalah pribadi dan berharap untuk awal yang baru, ibu tunggal Ebony memindahkan keluarganya ke rumah baru dan menemukan sesuatu yang jahat telah tinggal di sana.



Banyak pemengaruh di Korea bersaing untuk menentukan siapa yang memiliki pengaruh paling besar di media sosial. Siapa yang akan mencapai puncak kekuasaan dan status?



Emma dan Matt Willis mengadakan eksperimen sosial bagi para lajang Inggris yang mencari cinta dan bertunangan sebelum bertemu langsung. Tapi siapa yang akan mengatakan "I do"?



Cho Jung Seok, Gummy, dan Dynamic Duo membintangi serial A-List to Playlist. Dok. Netflix

Setelah menjalani karier akting selama 20 tahun, Cho Jung Seok menerima tantangan untuk debut sebagai penyanyi dalam 100 hari dan mengerahkan seluruh jaringannya untuk melawan waktu!



18. Secret World of Sound with David Attenborough (7 Agustus)

Di serial dokumenter memikat yang dinarasikan Sir David Attenborough ini, teknologi audio canggih sukses menangkap suara-suara alam yang tak pernah didengar sebelumnya.



19. Worst Ex Ever (14 Agustus)

Dari pengkhianatan mengerikan hingga rencana pembunuhan, serial dokumenter kriminal nyata ini membedah sisi gelap cinta melalui kesaksian para saksi mata.





Serial ini akan mengikuti proses satu tahun menciptakan girl grup global yang unik. Dua puluh kontestan dari seluruh dunia bersaing untuk mendapatkan tempat di girl grup global pertama HYBE x Geffen Records, KATSEYE. Dengan akses eksklusif, serial ini akan menjadi gambaran menarik tentang perjalanan menuju ketenaran global, termasuk wawasan tentang program pelatihan dan pengembangan unik dari HYBE x Geffen Records.



21. From Me to You: Kimi ni Todoke: Season 3 (1 Agustus)