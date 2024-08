Arda Keluar dari Naff, Tantri Kotak: Allah Sudah Siapkan Jalan yang Lebih Terang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hatna Danarda atau Arda keluar dari grup band Naff setelah 14 tahun bersama sebagai vokalis. Tantri Syalindri Ichlasari atau Tantri Kotak sebagai istri, menghargai dan tetap memberi dukungan penuh kepada Arda.

Sebelum mengumumkan kepada publik, Arda sempat meminta maaf kepada Tantri dan membahas keputusan yang akan berdampak pada perekonomian rumah tangga mereka. "Saya 'Bunda maaf ya aku harus mundur dari band yang sudah bareng 14 tahun, aku mulai lagi dari bawah gak apa-apa?'," tulis Arda di Instagram Story pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Tantri menjawab dengan mengatakan, "Panda (panggilan Tantri ke Arda), gak ada ceritanya orang habis haji jadi 'miskin' tenang, apapun yang kamu yakini, doaku buatmu." Jawaban tersebut sontak membuat Arda terkejut sekaligus terharu. "Sulit untuk badan saya tidak berguncang mendengar kalimat itu dari wanita yang saya nikahi," tulis Arda.

Unggahan itu dibagikan ulang oleh Tantri di Instagram Story pribadinya. Tantri kembali menenangkan Arda dengan kalimat-kalimat positif yang ia tuliskan. Tantri meyakinkan Arda untuk tidak perlu khawatir karena ia dan kedua anak mereka akan selalu mendukung keputusannya.

"Allah sudah mempersiapkan jalan yang lebih terang di depan. Bismillah Panda, kita lalui bersama. Timsesmu nambah! Dulu cuma ada aku, sekarang ada Kara dan Arka," tulis Tantri.

Tantri Kotak Siap Menemani Arda dari Nol Lagi

Tantri menikah dengan Arda pada 26 Oktober 2014 dan kini telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Rumah tangganya tidak pernah diterpa rumor miring, justru banyak netizen yang terhibur dengan konten lucu mereka. Tantri dan Arda baru saja menunaikan ibadah haji tahun ini. Perjalanan ibadah itu juga yang semakin membuat Arda mantap untuk memulai petualangan baru tanpa Naff.

Keluarnya Arda dari Naff disadari akan mengulang kembali perjuangan mereka dari awal. Hal tersebut tidak masalah bagi Tantri. Vokalis grup band Kotak itu mengaku siap mendampingi Arda dalam kondisi apapun, seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

"Mengenalmu dari kondisi minus dan akhirnya sampai di titik ini, bahkan mau memulai semuanya dari Nol. Insha Allah aku siap, hidup itu terus berjalan ke depan," tulis Tantri di kolom komentar unggahan Arda yang mengumumkan pamit dari Naff.

Bagi Tantri, masa lalu dijadikan sebagai acuan untuk terus maju. Ia merasa dalam hidup ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi bagaimana terus berjalan untuk mendapatkan kedamaian. "Aku selalu menunggu karyamu dalam bentuk apapun, aku, Kara dan Arka adalah tujuanmu untuk pulang," tulis Tantri.

Arda Banjir Dukungan

Selain Tantri, Arda juga mendapat banyak dukungan dari selama musisi maupun artis. Mereka tidak sabar menanti karya Arda selanjutnya setelah keluar dari Naff.

"Didoakeun pisan kaseppp @ardanaff sing lungsur langsar sadayana yahhh Aamiin Ya Rabb," tulis Armand Maulana. "Semangat daaaa, maju terusss, tak tunggu tenan karyamu sendiri," tulis Ifan Seventeen. "Menyala kangmaskuh. Allah selalu menyertai sampean," tulis Hanung Bramantyo.

"Keep going with your vision bro.. I've been there with that feeling, Allah membersamai in syaa Allah.. sukses selalu yaa," tulis Tommy Kurniawan. "Semangat Arda, semoga selalu diberikan kebahagiaan, rejeki, kesehatan selaluuu," tulis Tya Ariestya. "Sukses dan maju terus @ardanaff @tantrisyalindri," tulis Rian D'Masiv.

