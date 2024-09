Daftar Lagu Populer Linkin Park, Bersama Emily Armstrong sebagai Vokalis Baru Siap Luncurkan Album From Zero

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 5 September 2024, Linkin Park mengumumkan Emily Armstrong sebagai vokalis baru band ini usai kematian Chester Bennington pada 2017 silam. Armstrong merupakan penyanyi, penulis lagu, dan musisi Amerika. Penyanyi 38 tahun ini sebelumnya dikenal sebagai pendiri band rock Dead Sara yang bermarkas di Los Angeles sejak 2005.

Selain Emily Armstrong, Linkin Park juga mengumumkan drummer baru, yaitu Colin Brittain. Pemain drum baru yang menggantikan Rob Bourdon ini merupakan penulis lagu dan produser untuk G Flip, Illenium dan One OK Rock. Kedua anggota baru itu akan bergabung dengan rapper dan produser Mike Shinoda, gitaris Brad Delson, DJ Joe Hahn, dan bassis Phoenix dalam Linkin Park yang telah eksis sejak 1996.

Dengan kedatangan dua anggota baru ini, Linkin Park akan merilis album From Zero pada 15 November mendatang. Bahkan, band ini juga akan memulai tur arena enam hari, mulai dari Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul, sampai Bogota.

Sebelumnya, sejak pertama debut pada 1996 silam, Linkin Park telah memiliki banyak penggemar berkat karya-karyanya. Selama berkarier, Linkin Park berhasil menciptakan beberapa lagu populer. Berikut adalah daftar lagu populer Linkin Park, yaitu:

1. In the End (2000)

In the End merupakan lagu Linkin Park yang paling sukses dan dikenal sampai sekarang. Lagu ini berada dalam album Hybrid Theory yang disemangati oleh vokal Shinoda dan teriakan menggelegar dari Bennington menggelegar. Bahkan, In the End tetap menjadi lagu band yang paling banyak menduduki tangga lagu sampai sekarang.

2. Numb (2003)

Numb berhasil menciptakan rekor sebagai satu-satunya lagu yang memuncaki Hot Tangga lagu Modern Rock selama rentang minggu berturut-turut dalam dua tahun yang terpisah. Kesuksesannya yang berkelanjutan selama bertahun-tahun ini sebagian besar karena kolaborasi dengan Encore Jay-Z untuk membentuk Numb/Encore. Lagu bersama Jay-Z berjudul Numb/Encore ini berhasil menjadi pemenang Grammy dari Collision Course, seperti tertulis dalam rollingstone.

3. Papercut (2000)

Bennington pernah menyatakan bahwa Papercut menjadi salah satu lagu favoritnya. Lagu ini memiliki makna utama tentang kebencian. Lagu ini menceritakan tentang orang-orang yang telah mengganggu kehidupan pribadi seseorang selama beberapa tahun. Tindakan yang mengganggu tersebut sampai membuat seseorang benci.

4. Breaking the Habit (2003)

Menurut songfacts, lagu ini mengisahkan tentang seseorang dengan kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri secara fisik dan mental. Seseorang ini lebih banyak menghabiskan banyak waktu di kamarnya. Seseorang ini menyesali semua hal yang telah dilakukan pada masa lalu dan terus mengkritik dirinya. Lagu ini berhasil berada pada posisi ke-20 di tangga lagu single Billboard.

5. Somewhere I Belong (2003)

Lagu Linkin Park ini berkisah tentang seseorang yang merasa tidak nyaman dan sendirian. Seseorang tersebut juga tidak memiliki apa pun untuk dikatakan karena kesalahannya sendiri. Lagu ini ditulis oleh Mike dan Chester menggunakan lebih dari 30 chorus. Saat penulisan lagu ini, mereka membuang chorus terakhir untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Akhirnya, lagu ini berhasil mencuri perhatian pendengar yang populer sampai sekarang.

