Bakal Tur Dunia dengan Vokalis Baru, Ini Rekomendari 10 Lagu Linkin Park yang Wajib Didengar

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah vakum beberapa tahun akibat kepergian sang vokalis, Chester Bennington, Linkin Park bangkit kembali dengan wajah baru. Emily Armstrong, mantan vokalis Dead Sara, resmi menjadi vokalis baru. Sementara Colin Brittain, seorang produser musik ternama, mengisi posisi drummer. Band ini akan segera merilis album "From Zero" dan menggelar tur dunia.

Sebagai salah satu band rock paling berpengaruh di era 2000-an, Linkin Park telah meninggalkan warisan musik yang tak terlupakan. Dengan perpaduan nu-metal, alternative rock, dan elektronik yang unik, lagu-lagu mereka berhasil memikat jutaan penggemar di seluruh dunia.

Bagi kamu yang ingin mengenal lebih dekat dengan musik Linkin Park, berikut adalah 10 rekomendasi lagu yang wajib kamu dengar:

1. In The End

Menjadi salah satu single terbesar Linkin Park dan sering dianggap sebagai lagu yang mewakili band ini. Dengan melodi yang catchy dan lirik yang penuh makna, "In The End" adalah lagu yang wajib ada dalam playlistmu.

2. Numb

Menceritakan tentang perasaan terisolasi dan kesepian yang sering dialami oleh banyak orang. Dengan beat yang kuat dan vokal khas Chester Bennington, "Numb" menjadi salah satu lagu paling populer Linkin Park.

3. What I've Done

Lagu ini memiliki pesan yang kuat tentang penyesalan dan konsekuensi dari tindakan kita. Dengan riff gitar yang khas dan lirik yang penuh makna, "What I've Done" adalah lagu yang sangat emosional.

4. Crawling

Lagu ini merupakan salah satu lagu paling personal dan emosional dari Linkin Park. Liriknya yang menyentuh tentang perjuangan dengan diri sendiri membuat lagu ini sangat relatable bagi banyak pendengar.

5. Papercut

Lagu pembuka album debut Linkin Park, "Hybrid Theory". Dengan lirik yang penuh kegelisahan dan paranoia, "Papercut" menjadi salah satu lagu yang paling intens dari band ini.

6. Faint

Menceritakan tentang perasaan tidak terlihat dan tidak didengar. Dengan beat yang cepat dan vokal yang energik, "Faint" adalah lagu yang sangat cocok untuk didengarkan saat kamu ingin melepaskan stres.

7. One Step Closer

Salah satu lagu paling agresif dari Linkin Park. Dengan lirik yang penuh amarah dan frustrasi, "One Step Closer" adalah lagu yang sangat cocok untuk didengarkan saat kamu sedang marah.

8. New Divide

Soundtrack film Transformers yang sangat populer. Dengan melodi yang catchy dan lirik yang penuh semangat, "New Divide" adalah lagu yang sangat cocok untuk didengarkan saat kamu ingin bersemangat.

9. Burn It Down

Lagu ini adalah salah satu lagu paling populer dari album "Living Things". Dengan lirik yang penuh semangat dan positif, "Burn It Down" adalah lagu yang sangat cocok untuk didengarkan saat kamu ingin merasa termotivasi.

10. Leave Out All the Rest

Lagu ini adalah lagu yang sangat emosional dan sering dikaitkan dengan kepergian Chester Bennington. Dengan lirik yang menyentuh tentang kematian dan kehilangan, "Leave Out All the Rest" adalah lagu yang sangat menyentuh hati.



