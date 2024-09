Vokalis Baru Linkin Park, Perjalanan Karier Bermusik Emily Armstrong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis band rock Dead Sara, Emily Armstrong, kini menjadi anggota baru Linkin Park. Lahir dan dibesarkan di Los Angeles, Emily dikenal karena suaranya yang kuat dan energik.

Dikutip dari IMDb, bersama gitaris Siouxsie Medley, ia membentuk Dead Sara pada usia yang sangat muda, dengan Emily Armstrong berusia 16 tahun dan Medley 15 tahun. Band ini pertama kali memikat perhatian setelah merilis album mini atau EP pada 2008, diikuti dengan album Dead Sara pada 2012.

Tentang Emily Armstrong

Emily Armstrong telah lama dikenal sebagai salah satu vokalis wanita terbaik sejak Janis Joplin. Sebelum menjadi vokalis, Emily berfokus penulisan lagu dan bermain gitar. Ia baru benar-benar mulai bernyanyi sekitar usia 15 tahun.

Dikutip dari Variety, pada 5 September 2024, Linkin Park mengumumkan, Emily Armstrong sebagai vokalis baru mereka. Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara pertunjukan langsung, bersamaan dengan pengenalan Colin Brittain sebagai drummer baru.

Linkin Park, yang saat ini terdiri atas Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, Emily Armstrong, dan Colin Brittain, juga meluncurkan single baru mereka The Emptiness Machine. Lagu ini merupakan rilisan pertama mereka dalam tujuh tahun, dan akan menjadi bagian dari album terbaru, From Zero, yang akan dirilis pada 15 November 2024. Album ini menjadi karya penuh pertama sejak One More Light pada 2017, yang dirilis dua bulan sebelum kepergian vokalis Chester Bennington.

Dengan formasi baru ini, Linkin Park juga akan memulai tur global yang dimulai pada 11 September 2024, melintasi berbagai kota besar, seperti Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul, dan Bogota.

