2NE1 Rilis Spot Video Ingatkan Blackjack Momen Konser Sebelumnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang konser reuni 2NE1 untuk merayakan ulang tahun debut ke-15, sebuah video khusus dirilis pada Kamis, 1 Agustus 2024. Video berisi potongan konser-konser mereka sebelumnya meningkatkan antusias Blackjack, sebutan penggemarnya.

Video yang dirilis melalui kanal Youtube YG Entertainment berjuudl 2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL - SPOT VIDEO. Dibuka dengan tulisan "2NE1 WELCOME BACK" potongan-potongan penampilan panggung legendaris mereka seakan mengingatkan kembali penggemarnya dengan kenangan konser yang menggembirakan.

Momen konser sebelumnya

Baca juga: Sandara Park Bagi Waktu Antara Aktivitas Solo dan Latihan untuk Konser Reuni 2NE1

CL, Minzy, Sandara Park dan Park Bom mendominasi panggung sambil bergerak menyusuri berbagai sudut panggung di tengah sorak-sorai penonton. Penampilan luar biasa khas 2NE1 juga menarik perhatian penonton. Termasuk komentar para anggota yang menyentuh hati tentu membawa kembali kenangan masa lalu.

"We are the best bring back our memories," bunyi tulisan yang sekelebat hadir dalam video itu. Diiringi lagu-lagu hits mereka seperti "Fire" dan "I Am the Best" akan semakin meningkatkan ekspektasi Blackjack terhadap konser reuni mereka.

Di bagian akhir, video-video dari tur dunia All or Nothing 2014 diputar kembali. Kemudian ditutup dengan informasi untuk mengingatkan Blackjack tentang jadwal penjualan tiket konser tersebut.

Penjualan tiket konser

2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] In Seoul akan digelar di Olymphic Hall, Olympic Park, Seoul, Korea Selatan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2024. Penjualan tiket dimulai pada 5 Agustus 2024 jam 8 malam waktu setempat melalui Interpark Ticket. Tidak akan ada penjualan tiket terlebih dahulu secara terpisah. Informasi lebih detail dapat mengunjungi situs resmi YG Entertainment.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah Seoul, 2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] akan berlanjut di Jepang. Tepatnya di Osaka dan Tokyo, pada akhir November dan Desember 2024. Tak menutup kemungkinan 2NE1 akan menyapa penggemarnya di wilayah lain pada 2025, karena saat ini mereka sedang menyesuaikan jadwal.

"Konser ini akan sangat spesial. Generasi yang tumbuh bersama 2NE1 dan mendengarkan musik mereka berbagi kenangan. Kami akan bekerja keras dengan seluruh staf untuk menciptakan konser yang sukses," ujar produser umum YG Entertainment, Yang Hyun Suk, pada 22 Juli 2024.

STAR NEWS KOREA | ALLKPOP

Pilihan editor: 2NE1 Comeback Gelar Konser di Seoul Oktober 2024