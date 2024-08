Kim Ji Suk dan Lee Ju Myung Go Public, Pindah Agensi hingga Perbedaan Usia 12 tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Ji Suk dan Lee Ju Myung mengumumkan hubungan mereka kepada publik. Keduanya memberikan pernyataan melalui agensi masing-masing pada Rabu, 14 Agustus 2024. Di balik kabar bahagia ini, perbedaan usia mereka dan perpindahan agensi menjadi sorotan publik.

Alien Company, agensi Kim Ji Suk, membenarkan bahwa keduanya berpacaran. "Kedua aktor tersebut bertemu satu sama lain dan melanjutkan hubungan yang baik. Kami akan sangat menghargai jika kalian dapat mengawasi mereka dengan hormat," kata agensi.

Begitu juga dengan YG Entertainment, agensi Lee Ju Myung, juga memberikan pernyataan serupa pada hari yang sama. "Kim Ji Suk dan Lee Ju Myung berpacaran. Kami meminta dukungan hangat Anda atas keputusan mereka melanjutkan hubungan," kata YG.

Pindah agensi

Tak lama setelah pengumuman resmi hubungan mereka, Lee Ju Myung dikabarkan meninggalkan YG Entertainment dan bergabung dengan Alien Company. Agensi yang sama dengan kekasihnya.

YG Entertainment membenarkan laporan tersebut. Menurut pernyataan YG, kontrak Lee Ju Myung dengan YG Entertainment sudah berakhir. "Memang benar bahwa aktris tersebut telah menandatangani [kontrak eksklusif] dengan Alien Company," kata agensi.

Kepindahan Lee Ju Myung ke Alien Company juga telah dikonfimasi. “Memang benar kami telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Lee Joo Myung," kata agensi itu.

Perbedaan usia terpaut jauh

Kim Ji Suk pertama kali debut sebagai anggota grup LEO pada tahun 2001. Dia kemudian beralih ke dunia akting dan memamerkan kemampuan aktingnya lewat beberapa serial seperti Personal Taste, I Need Romance, Another Miss Oh, dan banyak lagi.

Lee Ju Myung memulai karirnya sebagai model dan aktris pada tahun 2016. Dia pernah membintangi video musik lagu “Who’s Got You Singing Again” dari band Inggris PREP. Beberapa drama yang dibintanginya antara lain Kairos, Twenty-Five Twenty-One, Like Flowers in Sand, dan banyak lainnya.

Pasangan ini mencuri perhatian publik dengan perbedaan usia yang terpaut 12 thaun. Kim Ji Suk lahir pada tahun 1981, sedangkan Lee Ju Myung lahir pada tahun 1993. Keduanya menambah panjang deretan pasangan artis Korea yang memiliki perbedaan usia cukup jauh, seperti Lee Byung Hun dan Lee Min Jung, Eric eks Shinhwa dan Na Hye Min, Baek Jong Won dan So Yoo Jin, serta So Ji Sub dan Cho Eun Jung.

SOOMPI | KOREABOO

