2NE1 Comeback Gelar Konser di Seoul Oktober 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira untuk Blackjacks, 2NE1 akan segera reuni dan menggelar tur. Hal ini diumumkan langsung oleh Produser Umum YG Entertainment, Yang Hyu Suk melalui kanal Youtube resminya, Senin 22 Juli 2024, dini hari waktu Korea Selatan.

Rencana reuni 2NE1 sudah mulai terdengar sejak bulan Juni lalu, yang dipicu pertemuan anggota 2NE1 dengan Yang Hyu Suk. Namun pada saat itu, mereka tidak mengkonfirmasi rencana reuni dan lainnya, hanya membenarkan kalau ada rencana pertemuan tersebut.

Pengumuman comeback 2NE1

Teka teki itu pun akhirnya terjawab. Dalam video yang bertajuk 2025 YG PLAN | YG Announcement, Yang Hyun Suk mengatakan, anggota 2NE1 memberi tahunya bahwa mereka ingin menggelar konser untuk merayakan anniversary mereka ke-15. "Kami bersemangat bertemu dan berdiskui untuk merencanakan konser tersebut tahun ini," katanya.

Yang Hyun Suk memastikan bahwa konser 2NE1 akan dimulai pada Oktober 2024 di Seoul. Dilanjutkan di Osaka dan Tokyo, Jepang pada akhir November dan Desember. Tak menutup kemungkinan 2NE1 akan menyapa penggemarnya di wilayah lain pada 2025, karena saat ini mereka sedang menyesuaikan jadwal.

"Konser ini akan sangat spesial. Generasi yang tumbuh bersama 2NE1 dan mendengarkan musik mereka berbagi kenangan. Kami akan bekerja keras dengan seluruh staf untuk menciptakan konser yang sukses," ujarnya.

Rencana artis YG Entertainment

Selain mengumumkan comeback dan konser 2NE1, Yang Hyun Suk juga mengungkapkan rencana aktivitas artis YG lainnnya. Dia mengatakan banyak artis yang akan melakukan aktivitas secara bersamaan. Mulai dari BLACKPINK yang akan comeback dan memulai tur dunia, BABYMONSTER dan TREASURE juga diperkirakan akan menggelar tur dunia.

Termasuk AKMU dan WINNER, yang dua anggotanya Song Mino dan Kang Seung Yoon akan segera menyelesaikan wajib militer pada akhir Desember. Selain itu, Yang Hyun Suk juga mengungkapkan rencana debut grup yang untuk sementara bernama NEXT MONSTER.

"Kami pasti akan memperkenalkan grup baru kepada penggemar tahun depan. Kami akan bekerja keras agar penyanyi YG bisa menghabiskan banyak waktu bersama penggemarnya," katanya.

Reaksi Netizen

Video pengumuman tersebut diakhiri dengan footage khusus 2NE1. Dengan judul khusus "2NE1 is Back" memutarkan beberapa lagu hits dan single debut mereka seperti "Fire", "I Don't Care", "Follow Me", "Can't Nothing", "Go Away", "Clap Your Hands", dan "I Am the Best".

Segera setelah Yang Hyun Suk mengumumkan hal tersebut, Sandara Park, anggota 2NE1, mengunggah poster mereka di media sosial. "Welcome back, Blackjacks," tulisya.

Sementara netizen menanggapi kabar reuni 2NE1 dengan keheranan. Mereka juga berspekulasi kontrak grup tersebut dengan YG Entertainment sudah diperbarui. Selain itu banyak juga yang bertanya, siapa yang akan memproduseri mereka, mengingat produser andalan mereka, Teddy, sudah tak lagi bergabung dengan YG.

2NE1 memulai debutnya di bawah YG pada tahun 2009. Sejak itu, 2NE1 menjadi girl group pertama YG yang memperoleh popularitas dan kesuksesan luar biasa. Namun pada tahun 2016 mereka memutuskan untuk bubar pada tahun 2016 dan merilis "Good Bye" sebagai terakhir mereka pada bulan Januari 2017.

STAR NEWS KOREA | ALLKPOP

