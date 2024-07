Deretan Lagu OST Film Deadpool & Wolverine

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Deadpool & Wolverine telah tayang di bioskop Indonesia, pada 24 Juli 2024. Adapun soundtrack film ini diisi oleh grup K-Pop, Stray Kids. Pada 17 Juli 2024, Marvel Studios mengungkapkan daftar lagu untuk film Deadpool & Wolverine. Dalam pengumuman tersebut, terdapat lagu baru berjudul Slash yang dinyanyikan oleh Stray Kids.

Dikutip dari Soompi, Stray Kids telah meluncurkan teaser pada 5 Juli 2024 di X. Hubungan antara Stray Kids dan Ryan Reynolds telah terjalin selama beberapa tahun, dimulai sejak penampilan Stray Kids yang terinspirasi oleh Deadpool di acara Kingdom: Legendary War pada 2021.

Tentang OST Deadpool & Wolverine

Dikutip dari Teen Vogue, Stray Kids hampir saja tampil dalam film Deadpool & Wolverine sebagai kameo. Dalam konferensi pers global baru-baru ini untuk film tersebut, Ryan Reynolds mengungkapkan rencana awal memasukkan Stray Kids ke dalam film. Namun, rencana tersebut batal akibat terjadinya pemogokan di Hollywood dan benturan jadwal.

"Rencana awalnya adalah membuat mereka tampil dalam film, tetapi pemogokan yang terjadi dan beberapa masalah lainnya membuat hal tersebut logistiknya mustahil," kata Reynolds.

Reynolds mengatakan, dia tidak akan lupa ekspresi wajah produser ketika mengatakan, anggota Stray Kids berjumlah delapan orang.

Walaupun gagal tampil di film, Reynolds dan Jackman tetap berusaha membuat kolaborasi Deadpool & Wolverine x Stray Kids terwujud dengan muncul sebagai kameo dalam video musik Chk Chk Boom milik Stray Kids yang dirilis pada 19 Juli 2024. Reynolds mengakui, hal favoritnya tentang kameo membuat semua orang terkejut, termasuk Marvel.

Dikutip dari Antara, laporan Soompi pada Rabu, 17 Juli 2024, daftar OST film Deadpool & Wolverine yang disampaikan oleh Marvel Studios mencakup lagu baru Stray Kids berjudul Slash.

Ada pula lagu Bye Bye Bye dari NSYNC, Angel of the Morning dari Merrilee Rush & the Turnabouts, Glamorous dari Fergie, Iris dari The Goo Goo Dolls, I'm With You dari Avril Lavigne, Good Riddance dari Green Day, hingga You're All I Need to Get By dari Aretha Franklin dalam daftar OST film itu.

