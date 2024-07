Profil Leehan, Anggota BoyNextDoor yang sedang Rehat dari Aktivitas Grup

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup BoyNextDoor, Leehan rehat dari aktivitas grup pekan ini, karena mengalami peradangan kulit. Ia tak akan berpartisipasi untuk semua aktivitas dan pertunjukan grup, termasuk acara Tencent Music Entertainment Awards (TMEA), Venue101, and TheMusiQuest.

"Halo, kami KOZ Entertainment. Leehan baru-baru ini mengunjungi klinik karena peradangan kulit dan disarankan agar dia banyak beristirahat sambil menerima perawatan dari staf medis," tulis KOZ Entertainment selaku agensi BoyNextDoor melalui akun Weverse, dikutip dari Antara, Selasa, 16 Juli 2024.

Mengenal Leehan BoyNextDoor

Dikutip dari KProfiles, Leehan lahir di Busan, Korea Selatan pada 20 Oktober 2004. Leehan pertama kali bertemu Riwoo saat ia bergabung dengan KOZ Entertainment. Leehan memulai debutnya pada 30 Mei 2023.

BoyNextDoor merupakan grup beranggota Jaehyun, Sungho, Riwoo, Taesan, Leehan, Woonhak yang debut pada Mei 2023. Saat itu, Boynextdoor debut dengan merilis album Who!.

Beberapa bulan kemudian, BoyNextDoor melakukan comeback pertamanya dengan merilis album Why. Dari album inilah BoyNextDoor mendapat perhatian publik, karena masuk ke dalam tangga lagu Billboard Hot Trending Song pada 2023.

But, Sometimes yang utama di album Why menduduki puncak tangga lagu iTunes untuk kategori Top Album dan Top Song di beberapa negara atau wilayah. Album Why juga menduduki peringkat ke-3 tangga lagu Oricon Jepang untuk kategori Weekly Album Ranking pada September 2023. Kini, BoyNextDoor tengah disibukkan dengan debut Jepang mereka pada Juli 2024 dan baru saja merilis single album Jepang, And.

Baru-baru ini KOZ Entertainment menjelaskan, Leehan ingin segera pulih dan kembali beraktivitas. "Namun, keikutsertaan dia akan disesuaikan berdasarkan keadaan, dengan kesehatannya menjadi prioritas utama seperti yang direkomendasikan oleh staf medis".

Agensi meminta pengertian penggemar demi kesembuhan Leehan. Ke depannya, agensi akan ikut memantau kondisi kesehatan Leehan hingga pulih dan bergabung dengan anggota BoyNextDoor lainnya.

