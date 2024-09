DAY6 Kembali Rilis Album Mini Band Aid, Puncak Tangga Musik Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band DAY6 kembali merilis album mini terbaru yang bertajuk Band Aid pada Senin, 2 September 2024, pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Band Aid ini merupakan album mini kesembilan DAY6, yang beranggotakan Sungjin, Young K, Wonpil, dan Dowoon.

Mini album ini berisi delapan track lagu, yakni Melt Down, Monster, She Smiled, Shxtty Game, Help Me Rock&Roll, Counter, I'm Fine, dan Still There. Band Aid pertama kali diumumkan pada 9 Agustus 2024, kemudian diikuti oleh serangkaian poster serta foto dan video teaser menjelang perilisannya.

Dilansir dari Naver, DAY6 menduduki peringkat pertama di platform musik terbesar di Korea Selatan setelah sembilan tahun debut mereka. Judul lagu mereka, Melting Down, mencapai posisi puncak di Melon Top 100 dan tangga lagu real-time Genie serta Bugs pada pukul 9 malam tanggal 2.

Secara khusus, seluruh lagu dari mini album ke-9 mereka, "Band Aid," berhasil menempati peringkat 1 hingga 8 di Bugs Chart. Selain itu, semua lagu dari album tersebut juga masuk ke dalam 100 besar di tangga lagu Melon dan Genie.

“Ini adalah album yang lahir dari banyak pemikiran. Kami menghadapi banyak tantangan, tetapi pesan yang kami sampaikan tetap sama. Album ini mengandung pesan, 'Mari kita temukan kekuatan untuk hidup bersama'," ujar Wonpil, salah satu vokalis sekaligus keyboardist DAY6.

Sebelumnya, DAY6 merilis album mini Fourever pada Maret 2024, setelah jeda tiga tahun karena para anggotanya menjalani tugas wajib militer. Album tersebut berisi tujuh lagu, termasuk lagu utama Welcome to the Show yang liriknya ditulis oleh Young K.

"Suasana lagunya juga akan sesuai dengan banyak kesempatan. Ini adalah lagu yang luar biasa untuk dinyanyikan di ruang konser, upacara kelulusan, dan pertandingan olahraga," kata Young K saat itu.

Mengingat bahwa promosi tanpa jeda telah dilakukan oleh para anggota DAY6 sejak rilis mini album kedelapan mereka pada bulan Maret, konser solo dan fan meeting solo telah diadakan, serta penampilan di berbagai festival seperti Seoul Jazz Festival, Incheon Pentaport Rock Festival, hampir 10 festival universitas, KBO All-Star Game, dan berbagai program hiburan telah ditampilkan, rasa kekaguman terhadap pencapaian mereka semakin berlipat ganda.

Selain disibukkan dengan agenda comeback dan promosi album baru, DAY6 juga akan memulai tur dunia bertajuk "Forever Young." Tur ini akan dimulai dengan tiga pertunjukan berturut-turut di Incheon Inspire Arena, Korea Selatan, pada 20-22 September 2024. Setelah itu, penggemar di Kuala Lumpur akan disapa oleh DAY6 pada 5 Oktober 2024 setelah sekian lama.

Setelah penampilan di Kuala Lumpur, konser akan digelar oleh DAY6 di tiga kota di Indonesia. Konser pertama akan diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center pada 13 Oktober 2024, diikuti oleh pertunjukan di Jawa Pos Arena Surabaya pada 16 Oktober 2024, dan penampilan di Beach City International Stadium Jakarta pada 19-20 Oktober 2024.

"My Day Indonesia, Kami sangat bersemangat untuk merayakan #DAY6 kembali di INDONESIA. Kali ini mereka tidak hanya akan mengunjungi Jakarta, tapi juga Bali dan Surabaya! Sampai jumpa pada bulan Oktober," bunyi pengumuman dalam laman Instagram Mecimapro, selaku promotor konser DAY6 kali ini.

Antusiasme untuk penampilan DAY6 dengan formasi baru sangat tinggi. Tiket untuk ketiga pertunjukan ini telah habis terjual menurut promotor konser DAY6 di Indonesia, Mecimapro. Jadwal manggung DAY6 di Jakarta bahkan telah ditambah dari satu hari menjadi dua hari untuk memenuhi permintaan penggemar.

NAVER

