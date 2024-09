Boyz II Men Reuni dengan Michael McCary, Mengenal Grup R&B Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah 21 tahun meninggalkan Boyz II Men karena masalah kesehatan, Michael McCary kembali ke panggung bersama saudara-saudaranya pada Jumat, 30 Agustus 2024. Meskipun dia tidak tampil bersama grup itu selama pertunjukan kedua terakhir dari konser residensi mereka di Las Vegas, ia mengisyaratkan, reuni mungkin akan segera terjadi.

"Akan ada hari lain kami semua akan tampil bersama di atas panggung, percayalah. Itu akan segera terjadi, dan saya mencintai mereka,” kata McCary seperti dikutip People pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Baca juga: Camila Cabello akan Meluncurkan Lagu Godspeed

Profil Boyz II Men

Dikutip dari Billboard, Boyz II Men grup R&B asal Amerika Serikat yang dibentuk di Philadelphia, Pennsylvania, pada 1985. Grup ini terkenal dengan suara harmoni vokalnya yang khas dan balada yang emosional. Anggota grup ini Nathan Morris, Michael McCary, Shawn Stockman, dan Wanya Morris. Boyz II Men menjadi salah satu grup ritme dan blues paling sukses mendominasi tangga lagu selama separuh pertama dekade tersebut

Pada 1991, Boyz II Men memulai debutnya di rekaman Motown dengan album Cooleyhighharmony. Album itu terjual lebih dari 7 juta copy dan memenangkan Grammy Award. Pada 1992, rekaman End of the Road, dari soundtrack film Boomerang, menghabiskan 13 pekan berturut-turut di posisi nomor satu di tangga lagu pop Billboard. Pencapaian itu melampaui rekor sebelumnya yang dibuat oleh Elvis Presley —Don't Be Cruel yang didukung dengan Hound Dog—pada 1956.

Album kedua mereka, II (1994), mencapai puncak popularitas dengan hit seperti I'll Make Love to You dan On Bended Knee. Lagu-lagu ini mendapat banyak penghargaan dan mendominasi tangga lagu selama beberapa pekan. Pada 1995, mereka merekam One Sweet Day bersama Mariah Carey . Lagu itu menjadi hit besar, bertahan selama 16 pekan di puncak tangga lagu pop.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Boyz II Men dikenal dengan gaya R&B dan soul. Mereka sering menggunakan harmoni vokal yang kompleks. Lagu-lagu mereka seringkali berfokus tema cinta dan hubungan pribadi.

Dikutip dari Britannica, pada 2003, anggota grup Michael McCary meninggalkan grup karena masalah kesehatan. Meskipun demikian, Nathan Morris, Shawn Stockman, dan Wanya Morris terus melanjutkan karier mereka sebagai trio. Mereka juga terus merilis musik baru dan melakukan tur. Throwback (2004), yang menampilkan lagu-lagu cover favorit mereka, dan The Remedy (2007).

Setelah beberapa koleksi lagu cover lagi, Boyz II Men merekam materi asli untuk Twenty (2011) dan Collide (2014). Album terbaru, Under the Streetlight (2017) banyak cover lagu-lagu klasik. Boyz II Men telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk beberapa Grammy Awards.

Pilihan Editor: Wakil Direktur CIA Ungkap Ada Rencana Serangan Teror ISIS di Konser Taylor Swift di Austria