Film Konser SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN akan Tayang di Bioskop Indonesia, Catat Tanggalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi PLEDIS Entertainment mengumumkan akan menayangkan penampilan grup K-pop yang mereka naungi, SEVENTEEN, saat menjalani tur lanjutan bertajuk SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN ke layar lebar. Kabarnya, film konser tersebut juga akan ditayangkan secara terbatas di bioskop Indonesia mulai bulan depan, tepatnya Rabu, 21 Agustus 2024.

Berdasarkan pengumuman resminya, penayangan tur tambahan yang diadakan di tiga kota di Jepang tersebut akan naik ke layar lebar di seluruh dunia secara serempak. “Selamat datang di pertunjukan bioskop spesial dari konser 2024 kami di Stadion Piala Dunia Korea Seoul,” ucap salah satu anggota tertua SEVENTEEN, Joshua, dalam sebuah video yang diunggah Selasa, 16 Juli 2024, dilansir dari Times Now.

Baca Juga: Sinopsis dan Pemeran Film Kaka Boss

“Hidupkan kembali momen favorit Anda dan ciptakan kenangan bersama Seventeen di layar lebar,” anggota SEVENTEEN lainnya, Vernon, menambahkan.

Melalui akun media sosial CGV Indonesia, diketahui bahwa nantinya tiket dapat diakses melalui aplikasi CGV App, laman resmi CGV, dan svtfollowagaintocinemas.com. Meskipun tertera keterangan bisa disaksikan dengan layar ScreenX, 4DX, dan ULTRA 4DX, sayangnya, CGV di Indonesia belum dapat menyediakan fitur tersebut. Informasi detail mengenai kapasitas penonton serta harga tiket akan diumumkan lebih lanjut.

Tentang SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN

SEVENTEEN yang kini berada di bawah HYBE Label itu mengumumkan jadwal konser tambahan pada 29 Januari 2024 lalu dan akan diselenggarakan di tiga stadion di Korea dan Jepang. Konser bertajuk SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN, dimulai di Stadion Utama Asiad, Incheon, Korea Selatan, pada 30-31 Maret 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tur konser sebelumnya yang bertajuk SEVENTEEN TOUR FOLLOW sendiri sudah dimulai sejak 21 Juli 2023 lalu di Gocheok Sky Dome, Seoul. Tak lama setelah menyelesaikan 20 konser mereka dengan konser di Filipina dan Makau di awal tahun, SEVENTEEN menggelar konser tambahan atau encore di Incheon, Osaka, dan Yokohama sebagai “tanda terima kasih” kepada CARAT, sebutan untuk para penggemar mereka.

Karena diadakan tepat setelah perilisan album kolase terbaru SEVENTEEN bertajuk 17 IS RIGHT HERE, konser tambahan tersebut menampilkan setlist yang berbeda dengan tambahan lagu-lagu terbaru mereka. Mulai dari pemutaran perdana “MAESTRO” yang menjadi lagu utama album, diikuti dengan penampilan unik dari setiap unit. Unit Performance menampilkan “Spell”, unit Hip Hop dengan “LALALI”, dan “Cheers to youth” yang dibawakan unit Vocal.

TIMES NOW NEWS | X | SVTFOLLOWAGAINTOCINEMAS

Pilihan Editor: Film Konser SEVENTEEN Power of Love: The Movie Sedang Tayang di Vidio