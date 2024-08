Jadi Mahasiswa Baru UMN, Nabila Taqiyyah: Welcome to Legowo Era

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi muda, Nabila Taqiyyah kini memulai babak baru dalam hidupnya sebagai mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) di Tangerang, Banten. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Ahad, 25 Agustus 2024, Nabila mengunggah foto yang menampilkan dirinya berdiri di depan Tugu UMN dengan mengenakan jaket almamater kampus berwarna biru dongker. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan “welcome to legowo era.”

Nabila Taqiyyah Program Kuliah Jarak Jauh

Saat ini, Nabila terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kuliah jarak jauh, yang juga dikenal sebagai kuliah online atau e-learning, merupakan metode pembelajaran melalui internet tanpa harus hadir secara fisik di kelas.

Pada Sidang Terbuka Senat Penerimaan Mahasiswa Baru 2024/2025 yang dilaksanakan di UMN, Nabila terlihat hadir sebagai salah satu yang dipanggil sebagai perwakilan mahasiswa. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube UMN, Rektor UMN, Ninok Leksono, secara resmi mengalungkan tanda pengenal mahasiswa.

“Program Studi Pembelajaran Jarak Jauh Ilmu Komunikasi, Nabila Taqiyyah,” ucap pembawa acara.

Jejak Karier Nabila Taqiyyah

Sebelum melanjutkan studi, Nabila Taqiyyah mencuri perhatian publik sebagai runner-up dalam ajang pencarian bakat Indonesia Idol musim ke-12. Kariernya dimulai sebagai kreator konten sejak usia 16 tahun dengan mengunggah video bernyanyi di YouTube. Sejak 2020, Nabila menulis beberapa lagu, termasuk debutnya dengan ‘Jangan Pergi Lagi’.

Popularitasnya meroket setelah video yang diunggahnya di platform Ome TV membuat tentara Israel menangis. Dalam video itu ia membawakan ‘We Will Not Go Down’ dan lagu Arab ‘Atouna El Toufouley’ untuk menyuarakan isi hati orang Palestina. Nabila bahkan diundang di acara televisi Kick Andy pada April 2022 yang menandai debutnya di layar kaca.

Nabila juga dikenal sebagai konten kreator sejak SMP, dengan saluran YouTube @NabilaTaqqiyah yang kini memiliki 833 ribu subscriber. Ia memanfaatkan OmeTV untuk menyebarluaskan misi perdamaian. Selain ‘Jangan Pergi Lagi’, saat ini Nabila telah merilis single lainnya seperti ‘Penipu Hati’, ‘Shadow’, dan yang terbaru yakni ‘Belum Mulai’ yang dirilis Juni tahun ini.

