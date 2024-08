Profil Chou Tzuyu, Maknae TWICE yang Akan Debut Solo pada 6 September

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -` Anggota termuda girl group K-Pop TWICE, Chou Tzuyu atau Tzuyu akan melakukan debut sebagai penyanyi solo pada 6 September mendatang. Penyanyi asal Taiwan itu akan menjadi anggota ketiga TWICE yang bersolo karier, setelah Nayeon dan Jihyo.

Debut solo Tzuyu ini pertama kali terungkap pada 12 Agustus lalu, setelah JYP Entertainment merilis trailer pembuka untuk mini album solo pertama Tzuyu yang bertajuk abouTZU. Album tersebut akan berisikan enam buah lagu dengan lagu utama 'Run Away'.

Tzuyu juga turut berpartisipasi dalam penulisan lirik untuk lagu berjudul Fly. Ini adalah lagu pertama yang dia tulis sendiri. Untuk mengenal lebih jauh, berikut profil Tzuyu TWICE yang akan debut solo pada 6 September 2024.



Profil Tzuyu TWICE

Tzuyu adalah seorang penyanyi, penari, penulis lagu, dan model asal Taiwan. Dia dikenal sebagai maknae atau anggota termuda dari grup K-Pop populer di bawah naungan JYP Entertainment, TWICE. Tzuyu lahir di Tainan, Taiwan pada 15 Juni 1999 dengan nama lahir Chou Tzuyu. Dia juga memiliki nama Inggris Sally Chou.

Melansir dari laman Kpopping, perjalanan karier Tzuyu di dunia musik dimulai pada tahun 2012. Saat itu, ia ditemukan oleh pencari bakat di MUSE Performing Arts Workshop di Tainan, Taiwan. Menyadari bakat dan potensinya, Tzuyu membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Dia pergi ke Korea Selatan pada November 2012 untuk mengejar mimpi sebagai trainee K-pop di JYP Entertainment.

Tzuyu TWICE. Foto: Instagram.

Dedikasi dan kerja kerasnya membuahkan hasil ketika ia diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam reality show Sixteen pada 2015. Melalui persaingan yang ketat, Tzuyu sempat tereliminasi di babak terakhir. Namun karena dia menjadi peserta dengan dukungan penonton terbanyak sepanjang acara, dia pun yang terpilih untuk menjadi salah satu anggota TWICE.

Tzuyu debut sebagai anggota termuda TWICE pada 20 Oktober 2015 ketika berusia 16 tahun. Girl Group besutan JYP Entertainment itu merilis extended play (EP) pertama mereka yang berjudul The Story Begins dengan lagu utama 'Like OOH-AHH'.

Pada November 2015, Tzuyu tampil bersama TWICE di acara varietas Korea yang populer, My Little Television. Selama perkenalannya, ia dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai orang Taiwan dan memegang bendera Taiwan dan Korea Selatan. Sayangnya, tindakan polosnya tersebut secara tidak sengaja memicu kontroversi dan reaksi negatif dari pengguna internet Tiongkok daratan karena ketegangan politik antara Tiongkok dan Taiwan saat itu.

Akibatnya, TWICE menghadapi pembatasan di televisi Tiongkok, dan kesepakatan dukungan Tzuyu dengan perusahaan komunikasi Tiongkok Huawei dihentikan. Secara kontroversial untuk mengatasi situasi tersebut, JYP Entertainment merilis video Tzuyu yang menyampaikan permintaan maaf yang tulus.

Selain menjadi penyanyi dan penari, Tzuyu juga tercatat pernah menulis lirik untuk lagu yang dibawakan TWICE. Bersama para anggota yang lain, Tzuyu berpartisipasi dalam proses penulisan lirik lagu 21:29 dari album “Feel Special” dan lagu Celebrate dari album Jepang TWICE, “Celebrate.”

Telah berkarier di dunia hiburan selama sembilan tahun, pada Agustus 2024 JYP Entertainment akhirnya mengumumkan bahwa Tzuyu akan melakukan debut sebagai penyanyi solo. Dia akan merilis album solo pertamanya abouTZU pada 8 September 2024.

