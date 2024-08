Hoobastank akan Jadi Pembuka Konser The Script di Jakarta dan Surabaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser The Script di Jakarta dan Surabaya mendatang akan dimeriahkan oleh Hoobastank. Hari ini, grup musik rock kenamaan asal Amerika Serikat itu diumumkan sebagai penampil pembuka atau opening act dalam konser bertajuk The Script - Satellites World Tour 2025.

Kedua konser The Script di Indonesia dijadwalkan pada Jumat, 14 Februari 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD dan Ahad, 16 Februari 2025 di JATIM Expo, Surabaya.

"Hoobastank siap memanaskan suasana dan membuka pertunjukan dengan energi rock yang membara. Ini adalah kesempatan langka bagi penggemar di Indonesia untuk menyaksikan langsung performa memukau dari dua band kelas dunia dalam satu panggung" demikian pengumuman yang disampaikan oleh Color Asia Live dan Otello Asia selaku promotor dalam siaran pers.



Hoobastank yang Terkenal dengan Lagu The Reason



Hoobastank adalah band rock asal California, Amerika Serikat, yang dibentuk pada tahun 1994. Band ini terdiri dari Doug Robb (vokal), Dan Estrin (gitar), Chris Hesse (drum), dan Jesse Charland (bass). Mereka terkenal dengan lagu 'The Reason,' yang dirilis pada 2003 dan menjadi fenomena global berkat liriknya yang emosional dan melodi yang catchy.

Grup musik rock asal Amerika Serikat, Hoobastank. Dok. Istimewa

Beberapa bulan lalu, Hoobastank merayakan pencapaian baru dengan lagu 'The Reason,' yang telah mencapai lebih dari 1 miliar streaming di Spotify dan menjadi bagian dari 'Billions Club.' Lagu yang dirilis lebih dari 20 tahun lalu itu tetap relevan dan terus menarik perhatian generasi baru. Selain itu, video musiknya juga telah ditonton lebih dari 1 miliar kali di YouTube.

Kesuksesan ini semakin diperkuat dengan popularitas mereka di platform seperti TikTok dan munculnya lagu mereka dalam serial TV populer Beef di Netflix yang menyertakan lagu 'The Reason' pada salah satu episodenya. Hoobastank kini memiliki lebih dari 9,8 juta pendengar bulanan di Spotify.

Selain 'The Reason,' Hoobastank juga dikenal dengan lagu-lagu populer lainnya seperti 'Crawling in the Dark' dan 'Running Away.' Band ini memiliki gaya rock alternatif yang khas, memadukan elemen rock dengan melodi yang kuat dan lirik yang mendalam.



Tiket Konser The Script di Jakarta dan Surabaya

The Script. Foto: Jordan Rossi

Penjualan tiket konser The Script Satellites World Tour di Jakarta dan Surabaya mulai dijual pada Selasa, 27 Agustus 2024, pukul 11.59 WIB di www.thescriptindonesia2025.com. Harga tiketnya bervariasi, mulai dari Rp 650 ribu hingga Rp 1,9 juta.

The Script baru saja kembali dengan merilis album terbaru mereka bertajuk Satellites pada Jumat, 16 Agustus 2024. Karya baru mereka itu diumumkan bersamaan dengan berita tentang tur arena The Script di Inggris, Eropa, dan menambahkan tur di Asia pada 2025 mendatang, dengan album terbaru Satellites yang menghadirkan single baru berjudul 'Both Ways'.

