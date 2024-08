Mengenal Ethan Hawke, Aktor yang akan Menerima Penghargaan di Lucca Film Festival

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara dan aktor Ethan Hawke akan menerima penghargaan dalam ajang Golden Panther Award di Lucca Film Festival pada 26 September 2024.



Laporan The Hollywood Reporter pada Kamis, 22 Agustus 2024, dikutip Antara, dalam kesempatan itu, Ethan juga akan memperkenalkan film terbarunya Wildcat yang dibintangi anaknya, Maya Hawke.

Dalam Lucca Film Festival, Ethan rencananya juga menggelar kelas publik dan menyerahkan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada Paul Schrader, sutradara film First Reformed yang dibintangi oleh Ethan.

Profil Ethan Hawke

Ethan Hawke aktor, sutradara, dan penulis Amerika. Dikutip dari Britannica, ia lahir di Austin, Texas, pada 6 November 1970. Dia memulai kariernya di industri hiburan pada usia muda dan sejak itu telah membangun reputasi.

Ethan Hawke memulai debut filmnya pada usia 14 tahun dengan peran kecil dalam film Explorers (1985). Dikutip dari Biography, ia berperan dalam drama sekolah persiapan Peter Weir Dead Poet's Society (1989).

Hawke mendapat pujian atas perannya sebagai siswa baru yang pemalu Todd, yang menemukan kepercayaan diri tumbuh dengan dukungan teman-teman sekelasnya dan guru bahasa Inggris, diperankan oleh Robin Williams.Dia mendapat pujian dan membuka pintu untuk proyek-proyek besar berikutnya.

Hawke terus membangun kariernya dengan beragam peran yang menunjukkan kemampuannya dalam berbagai genre. Pada usia 25 tahun ia telah membintangi 15 film, termasuk White Fang (1991), adaptasi novel Jack London; Alive (1993), drama berdasarkan kisah nyata perjuangan tim rugby Uruguay yang bertahan hidup setelah kecelakaan pesawat di Pegunungan Andes,dan Reality Bites (1994), yang berpusat kelompok anak muda berusia dua puluhan yang mencoba mencari tahu, yang ingin dilakukan dalam hidup setelah kuliah.

Salah satu film yang memperkuat posisinya adalah Before Sunrise (1995), ia memerankan Jesse, pemuda yang bertemu dengan seorang wanita di kereta dan menghabiskan waktu bersama di Wina. Film ini yang pertama dari trilogi Before yang melanjutkan kisah dalam Before Sunset (2004) dan Before Midnight (2013). Trilogi ini dianggap sebagai salah satu karya terbaik Hawke dan menonjolkan kecakapan aktingnya dalam drama.

Hawke juga dikenal melalui film seperti Training Day (2001), ia berperan sebagai polisi pemula yang bekerja dengan seorang detektif korup yang diperankan oleh Denzel Washington. Perannya dalam film ini membawanya meraih nominasi Academy Award untuk Aktor Pendukung Terbaik.

Hawke juga bekerja di belakang layar. Ia mengarahkan beberapa film, termasuk Chelsea Walls (2001) dan The Hottest State (2006). Hawke juga menulis beberapa buku, termasuk novel The Hottest State dan Ash Wednesday.

Nominasi Academy Award

Hawke empat kali masuk nominasi Academy Award untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film Training Day (2002) dan Boyhood (2015), serta kategori skenario adaptasi terbaik dalam film Before Sunset (2005) dan Before Midnight (2014).

Lucca Film Festival tahun ini akan berlangsung pada 21-23 September di Lucca, Italia. Ethan juga akan bertandang ke Venesia awal bulan depan untuk mengajar kelas master di Venice Film Festival ke-81.

Sebelumnya, Lucca Film Festival juga telah memberikan penghargaan kepada sejumlah pelaku industri film di antaranya Oliver Stone, David Lynch, Susan Sarandon, Isabelle Huppert, Rutger Hauer, George Romero, Paolo Sorrentino, dan Willem Dafoe.

