Film Konser SEVENTEEN Power of Love: The Movie Sedang Tayang di Vidio

TEMPO.CO, Jakarta - SEVENTEEN Power of Love: The Movie merupakan film dokumenter dari konser grup K-pop SEVENTEEN yang tayang di Vidio mulai Senin, 13 November 2023. Vidio menjadi over-the-top (OTT) pertama di Indonesia yang merilis film ini sebagai Video on Demand (VOD) sejak perilisannya di bioskop pada 2022 lalu.

Dalam durasi 115 menit, SEVENTEEN Power of Love: The Movie ini mengabadikan SEVENTEEN dalam penampilan terbaik mereka, dengan penampilan memukau, wawancara mendalam dengan ketiga belas anggota, dan komentar yang tulus memberikan gambaran tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan yang mereka harap bisa tercipta bersama para CARAT (fandom SEVENTEEN) tercinta.

Bagi para CARAT Indonesia yang telah lama merindukan dan ingin merasakan kembali keajaiban konser SEVENTEEN Power of Love: The Movie, wajib menontonnya. Para penggemar bisa menyaksikan bagaimana konser online yang digelar pada November 2021 lalu dan di-remake menjadi format film dokumenter sukses ditonton hampir 50 ribu penonton di bioskop.

Eksistensi SEVENTEEN di Indonesia

Hadirnya SEVENTEEN Power of Love: The Movie ini adalah bukti komitmen Vidio untuk memberikan konten yang istimewa kepada audiensnya. Apalagi eksistensi grup ini di Indonesia besar. Sebagai informasi, SEVENTEEN adalah Boy Group yang berhasil mencapai rekor penjualan album single K-Pop tertinggi sepanjang sejarah dalam waktu dua bulan dengan mini album ke-10 mereka FML yang dirilis pada bulan April tahun ini. Setelah merilis mini album ke-10 mereka FML pada April, grup ini berhasil menjual 6,2 juta kopi dalam waktu hanya dua bulan, menjadikannya single K-pop dengan penjualan tercepat sepanjang sejarah K-pop dan berhasil meyakinkan posisi mereka sebagai pemimpin K-pop global.

Cukup hanya menjadi pengguna premium Vidio, CARAT Indonesia dapat membuka jalan ke akses konten yang memukau juga ikut serta dalam merayakan kebahagiaan bersama SEVENTEEN.

Profil SEVENTEEN

SEVENTEEN merupakan boyband yang dibentuk agensi Pledis Entertainment. K-Pop group terbesar generasi ketiga ini melangsungkan debutnya pada 2015. Usai agensi mereka diakuisisi oleh HYBE Label, kini SEVENTEEN bergabung di label yang sama dengan BTS. Di bawah pimpinan sang leader S.Coups, SEVENTEEN memiliki 13 anggota, yaitu Jeonghan, Joshua, Jun, Wonwoo, Woozi, Hoshi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon, dan Dino.

