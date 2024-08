The Frog: Mengenal Para Pemeran Drakor Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Frog sudah tayang di Netflix pada 23 Agustus 2024 dengan total 8 episode. The Frog mengisahkan tentang dua periode waktu yang saling terhubung melalui sebuah pondok liburan yang tersembunyi di dalam hutan. Pada masa kini, Jeon Yeong Ha (diperankan oleh Kim Yoon Seok) mengelola pondok ijauh dari keramaian. Namun, ketenangan hidupnya terusik ketika muncul seseorang misterius bernama Yoo Seong A (Go Min Si).

Dikutip dari Asian Wiki, mengambil latar belakang awal 2000-an, Koo Sang Jun (Yoon Kye Sang) pemilik pondok tersebut sebelumnya. Ia tinggal di sana bersama keluarganya hingga suatu insiden tragis terjadi pada musim panas, yang membuatnya kehilangan segalanya.

Pada saat yang sama, Yoon Bo Min (Lee Jung Eun), petugas polisi yang bekerja di kantor polisi terdekat terlibat dalam insiden ini. Dua puluh tahun kemudian, Yoon Bo Min kembali bertugas di kantor polisi yang sama sebagai pimpinan dan mengamati Jeon Yeong Ha mencoba mengungkap misteri pondok tersebut.

Pemeran The Frog

1. Kim Yoon Seok sebagai Jeon Yeong Ha

Dikutip dari My Drama List, Kim Yoon Seo memerankan Jeon Yeong Ha, seorang pria yang mencoba menjalani kehidupan sederhana, namun kemudian terguncang oleh kehadiran seseorang misterius. Kim dikenal karena perannya dalam film The Chaser (2008). Ia memenangkan penghargaan Aktor Terbaik di Blue Dragon Film Awards 2009. Karier aktingnya dimulai sejak SMA. ia telah tampil dalam berbagai drama televisi dan film, termasuk Woochi.

2. Yoon Kye Sang sebagai Koo Sang Jun

Yoon Kye Sang memulai kariernya sebagai anggota boy band g.o.d. Pada 2004, ia memutuskan untuk meninggalkan grup tersebut dan fokus akting. Dalam The Frog, Yoon memerankan Koo Sang Jun, pemilik pondok yang mengalami tragedi besar pada awal 2000-an.

Yoon dikenal lewat perannya dalam berbagai drama populer seperti Who Are You? (2008) dan The Greatest Love (2011). Ia juga memenangkan penghargaan Aktor Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards pada tahun 2005.

3. Go Min Si sebagai Yoo Seong A

Dalam The Frog, Go Min Si berperan sebagai Yoo Seong A, seorang misterius yang menemui Jeon Yeong Ha. Go Min Si memulai debutnya dalam drama My Sassy Girl (2017) dan semakin dikenal lewat peran pendukungnya dalam The Smile Had Left Your Eyes (2018). Prestasinya diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk Popular Star Award di Korea Best Star Award ke-7 pada 2018 dan Best New Actress di SBS Drama Awards pada 2019.

4. Lee Jung Eun sebagai Yoon Bo Min

Di The Frog, Lee Jung Eun memerankan Yoon Bo Min, seorang kepala polisi yang kembali ke kantor lama dan mulai menyelidiki kejadian misterius di sekitar pondok liburan tersebut. Sebelum menjadi terkenal di layar lebar, Lee aktif di teater dan juga bekerja sebagai guru akting.

