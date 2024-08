Antusiasme Tinggi, Yoasobi Gelar Konser 2 Hari di Jakarta Februari 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik duo asal Jepang, Yoasobi akan kembali ke Jakarta untuk menggelar konser di Istora Senayan. Kali ini, Yoasobi menambah jadwal pertunjukannya di Indonesia menjadi dua hari, yaitu 26 dan 27 Februari 2025.

Berbeda dari tahun lalu, konser Yoasobi tahun depan ini akan dipromotori oleh SOZO dan The Sounds Project & Co. "YOASOBI akan kembali ke Jakarta untuk ASIA TOUR 2024-2025 mereka! Saksikan penampilan mereka secara langsung di Istora Senayan pada tanggal 26 dan 27 Februari 2025 untuk dua malam yang tak terlupakan," tulis The Sounds Project & Co. di Instagram pada Ahad, 25 Agustus 2024.

Mengenai jadwal penjualan dan harga tiket, promotor belum merilisnya secara resmi. Mereka menyampaikan akan segera mengumumkannya melalui media sosial.



Tiket Konser Yoasobi di Jakarta pada 16 Januari 2024 Sold Out



Yoasobi pertama kali menggelar konser di Jakarta pada 16 Januari 2024. Dengan lokasi yang sama dengan tahun depan, tiket konser Yoasobi sold out hanya dalam 2 jam sejak penjualan dibuka. Duo asal Jepang itu memiliki banyak penggemar di Indonesia sehingga tak heran jika tiket segera ludes dalam waktu cepat.

Saat itu, konser Yoasobi yang dipromotori oleh PK Entertainment terbagi menjadi empat kategori, dengan harga mulai dari 1,2 hingga 1,8 juta. Terdiri dari kategori berdiri maupun duduk.



Sekilas tentang Yoasobi

Yoasobi merupakan grup yang terdiri dari produser Vocaloid Ayase dan penyanyi-penulis lagu Ikura. Lagu perdana mereka 'Into The Night (Yoru ni Kakeru)' yang dirilis pada November 2019 langsung menarik perhatian dan berhasil menduduki peringkat #1 di berbagai tangga lagu streaming di Jepang dengan total streaming saat ini melampaui 1,1 miliar.

Yoasobi pernah tampil di salah satu festival musik terbesar di dunia, Coachella Valley Music and Arts Festival 2024 bersamaan dengan konser tunggal pertama mereka di Los Angeles dan San Francisco di mana tiket terjual habis dalam waktu 30 menit.

Yoasobi juga tampil di Lollapalooza dan pertunjukan tunggal di New York dan Boston, Amerika Serikat. Di Jepang, mereka merayakan ulang tahun kelima mereka pada Oktober dan tur dome pertama pada musim gugur 2024.

