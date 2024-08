Link Beli dan Harga Tiket Konser The Script di Jakarta dan Surabaya 2025, Dijual Hari Ini!

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Dublin, Irlandia, The Script mengumumkan bakal menggelar konser bertajuk “The Script Satellites World Tour 2025” di dua kota di Indonesia, yakni Jakarta dan Surabaya. Konser di Jakarta akan berlangsung pada Jumat, 14 Februari 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan. Sedangkan pertunjukan di Surabaya akan dilaksanakan di Jatim Expo Surabaya pada 16 Februari 2025.

Tak tampil sendiri, konser The Script di Indonesia bakal mendatangkan grup musik rock Hoobastank sebagai opening act atau penampilan pembuka. Hal ini dikonfirmasi oleh Color Asia Live dan Otello Asia selaku promotor acara.

“Hoobastank siap memanaskan suasana dan membuka pertunjukan dengan energi rock yang membara. Ini adalah kesempatan langka bagi penggemar di Indonesia untuk menyaksikan langsung performa memukau dari dua band kelas dunia dalam satu panggung,” ucap Color Asia Live dan Otello Asia dalam siaran pers.

Color Asia Live sebagai promotor konser The Script di Jakarta dan Otello Asia promotor di Surabaya, telah membagikan denah tempat duduk, harga dan kategori tiket konser pelantun lagu Hall of Fame itu. Lantas, dimana link beli dan harga tiket konser The Script di Jakarta dan Surabaya?



Link Beli Tiket Konser The Script

Tiket konser The Script di Jakarta dan Surabaya dijual resmi serentak mulai 27 Agustus 2024 pukul 11.59 WIB. Adapun penggemar dapat memesan tiketnya secara eksklusif di situs penjualan resmi dari promotor, yakni thescriptindonesia2025.com dan platform mitra resmi promotor, Tiket.com.

Pihak promotor mengimbau agar penonton tidak membeli tiket dari pihak selain dari outlet tiket yang disebutkan. Promotor tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penipuan tiket yang dibeli di pihak lain. Calon penonton juga diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai dengan kartu identitas yang valid, seperti ID Card, KTP, SIM, atau Passport. Selain itu, setiap transaksi pembelian tiket juga memiliki jumlah maksimal delapan tiket.



Harga Tiket Konser The Script

Harga tiket konser The Script dibanderol dengan harga mulai dari Rp 650 ribu hingga Rp 1.95 juta. Terdapat delapan kategori tiket untuk konser di Jakarta, sedangkan di Surabaya hanya disediakan tiga pilihan kategori tiket. Berikut rincian harga tiket konser The Script di Jakarta dan Surabaya:

Tiket Konser The Script di Jakarta:

- Diamond - Rp 1.950.000

- Golden Festival Priority - Rp 1.450.000

- Golden Festival - Rp 1.250.000

- Platinum - Rp 1.150.000

- Festival Priority - Rp 990.000

- Festival - R 825.000

- Silver - Rp 750.000

- Bronze - Rp 650.000

Tiket Konser The Script di Surabaya:

- Diamond VIP - Rp 1.950.000

- Platinum - Rp 1.450.000

- Festival - Rp 990.000

Untuk harga tiket di atas, belum termasuk pajak dan biaya admin tiket sebesar 20 persen. Adapun untuk kategori tiket Diamond VIP adalah kategori tempat duduk sesuai nomor di tribun, sedangkan Golden Festival dan Festival adalah kategori berdiri. Lalu kategori Platinum, Silver, dan Bronze adalah area tempat duduk bebas di tribun. Hal ini berlaku untuk tiket di konser Jakarta dan Surabaya.

Konser The Script ini adalah kali keempat band tersebut menyambangi Indonesia untuk menggelar pertunjukan musik langsung dan menyapa para penggemarnya. Sebelumnya, The Script pernah mampir ke Indonesia pada 2011, 2018, dan 2022 lalu.

TEMPO.CO

