Serba-serbi Taeyang Menjelang Konser Solo

TEMPO.CO, Jakarta - Solois dan anggota grup K-Pop BigBang, Taeyang akan mengadakan konser solo di Seoul, Korea Selatan setelah jeda tujuh tahun. Laporan Soompi, Senin, 15 Juli 2024, dikutip Antara, agensi TheBlacklabel merilis poster untuk konser solo Taeyang BigBang di media sosial. Konser bertajuk Taeyang 2024 Tour The Light Year itu diadakan di Olympic Hall Seoul, Korea Selatan pada 31 Agustus dan 1 September 2024.

Tentang Taeyang Menjelang Konser

1. Setelah 7 Tahun

Dikutip dari Soompi, konser solo Taeyang ini setelah jeda sejak 2017. Konser Seoul akan menjadi titik awal untuk tur Asia. Konser The Light Year akan diadakan di Olympic Hall, Seoul. Tiket konser ini dijual di Interpark pada 17 Juli 2024.

2. Album Mini

Taeyang baru-baru ini merilis album mini atau EP Down to Earth, yang menampilkan lagu populer seperti Vibe, Shoong!, dan Seed. Ia juga sebagai produser utama di I-Land 2 Mnet, yang berakhir pada Juli 2024. Penampilannya di acara ini mendapat pujian atas umpan baliknya yang berwawasan.

3. Karier Solo

Dikutip dari Times of India, Taeyang pertama kali menjadi terkenal sebagai anggota boy band BigBang, yang memulai debutnya pada 2006. Ia berkarier solo pada 2008. Album Hot memenangkan Best R&B & Soul Album di Korean Music Awards ke-6. Album full-length debutnya, Solar (2010), menduduki puncak Gaon Album Chart, memperkuat statusnya sebagai artis solo.

4. Rise

Album studio kedua Taeyang, Rise (2014), mencapai kesuksesan yang signifikan, mencapai nomor 112 di US Billboard 200 dan menduduki puncak Billboard K-Pop Hot 100 dengan single utama Eyes, Nose, Lips. Lagu ini menjadi salah satu hit terbesar Korea Selatan pada 2014, mendapat penghargaan Song of the Year. Album ketiganya, White Night (2017) memulai debutnya di nomor satu tangga lagu World Digital Albums Billboard dan memegang posisi teratas selama dua pekan.

