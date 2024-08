FireHouse akan Konser di Indonesia, Simak 5 Lagu Terpopulernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock legendaris Amerika Serikat FireHouse akan konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya pada Oktober 2024. General Manager Golden Tsunami Entertainment, Purnama selaku promotor mengatakan, konser ini akan menjadi perayaan musik sekaligus penghormatan bagi C.J. Snare, vokalis FireHouse yang telah berpulang.

“Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan FireHouse kembali ke Indonesia setelah terakhir kali pada 2013. Konser ini memiliki makna khusus, karena selain mengenalkan vokalis baru, Nate Peck, kami juga akan memberikan penghargaan terakhir kepada C.J. Snare yang telah memberikan banyak kenangan indah melalui musiknya,” kata Purnama dalam keterangan tertulis, dikutip Antara, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Lagu Terpopuler Firehouse

1. Love of a Lifetime (1990)

Love of a Lifetime salah satu balada rock yang paling sukses dari Firehouse. Single ini salah satu lagu cinta rock yang paling diminati dari dekade tersebut. Love of a Lifetime mencapai puncak tangga lagu dan sering dianggap sebagai salah satu karya terbaik FireHouse.

Lagu ini memulai debutnya di Billboard Hot 100 pada 29 Juni 1991, di nomor 81 dan naik ke posisi puncak nomor 5 pada 28 September 1991, memamerkan daya tarik lagu yang luas dan popularitas yang abadi.

2. Don't Treat Me Bad (1990)

Don't Treat Me Bad lagu hit dengan riff gitar yang energik dan chorus yang mudah diingat, Don't Treat Me Bad memantapkan posisi mereka dalam dunia rock. Lagu ini menunjukkan kemampuan mereka untuk menggabungkan unsur rock keras dengan melodi yang catchy. Don't Treat Me Bad lagu rock yang mudah diingat.

3. When I Look Into Your Eyes (1992)

When I Look Into Your Eyes dari album band Hold Your Fire. Balada ini melanjutkan jati diri Firehouse dalam membuat lagu-lagu cinta. Lagu ini mencerminkan kekuatan Firehouse dalam membuat pendengar merasa terhubung dengan musik mereka. Lagu ini mencapai nomor 8 di Billboard Hot One Hundred dan nomor 65 di UK Singles Chart.

4. I Live My Life for You (1995)

I Live My Life for You diakui sebagai singel ketujuh dari FireHouse, dan contoh lain dari keahlian band ini dalam membuat balada rock yang menyentuh dan mudah diingat. I Live My Life for You menawarkan sentuhan melankolis yang membedakannya dari banyak balada rock lainnya pada saat itu. Lagu ini menunjukkan kedalaman emosional dan kematangan musik mereka.

Balada ini pernah ada di posisi nomor 26 di Billboard Hot One Hundred dan naik ke nomor 20 di tangga lagu Adult Contemporary. Lagu ini kreasi kolaboratif gitaris FireHouse Bill Leverty dan vokalis C.J. Snare.

5. Reach for the Sky (1995)

Reach for the Sky menawarkan pesan positif dan dorongan untuk mengejar impian, dengan musik yang bersemangat dan penuh gairah. Reach for the Sky menandai tempatnya sebagai lagu pertama dari album kedua FireHouse, Hold Your Fire . Lagu ini mencapai nomor 83 di Billboard Hot One Hundred dan nomor 27 di tangga lagu Album Rock Tracks.

MUSIK APPLE | CLASSIC ROCK HISTORY

