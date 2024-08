Foo Fighters Tak Terima Donald Trump Pakai Lagu My Hero untuk Kegiatan Kampanye

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock legendaris, Foo Fighters, mengaku tidak pernah memberikan izin kepada tim kampanye Donald Trump atas pemutaran salah satu lagu hit mereka, 'My Hero', di sebuah rapat umum yang digelar dalam rangka menyambut dukungan Robert F. Kennedy, Jr. kepada Trump. Perwakilan dari grup musik yang didirikan pada 1994 lalu itu mengeluarkan pernyataan pada Sabtu, 24 Agustus yang memvalidasi hal ini.

"Foo Fighters tidak dimintai izin, dan jika diminta, mereka tidak akan memberikannya," kata perwakilan tersebut, dilansir dari Entertainment Weekly. Juru bicara tersebut menambahkan bahwa pihak legal band sedang mengambil tindakan yang tepat terhadap kampanye Trump yang diadakan satu hari sebelumnya, Jumat, 23 Agustus 2024.

Foo Fighters juga mengeluarkan tanggapan singkat di akun X resmi mereka setelah ditanya oleh seorang warganet apakah mereka telah memberikan izin. "Hai @foofighters, apakah Anda mengizinkan Trump menggunakan 'My Hero' untuk menyambut RFK Jr. di atas panggung?" tulis akun tersebut. "Tidak," jawab band tersebut, yang kemudian mengunggah ulang interaksi tersebut dengan keterangan "Mari kita perjelas."

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh juru bicara band yang digawangi oleh Dave Grohl, royalti apapun yang diterima sebagai hasil dari penggunaan lagu itu oleh Donald Trump akan dialokasikan untuk mendukung kampanye Kamala Harris dan Tim Walz.

Mengisi posisi vokal, Grohl memang tidak pernah menyembunyikan rasa tidak sukanya terhadap presiden AS ke-45 tersebut sejak dulu. "Saya malu dengan presiden kita. Saya merasa bersalah atas hal itu saat bepergian," kata penyanyi dan multi-instrumentalis tersebut dalam profil GQ tahun 2018. Ia juga menambahkan, "hal yang paling menyentil tentang Trump adalah: Dia tampak seperti orang yang sangat menyebalkan," katanya.

Musisi ini juga tidak segan mengungkapkan kritiknya atas kebijakan Trump yang ingin membuka kembali sekolah pada saat pandemi Covid-19 berlangsung padahal saat itu belum dilakukan pendistribusian vaksin.

Foo Fighters. (Instagram/@foofighters)

Tim Kampanye Donald Trump Sebut Punya Lisensi untuk Memutar Lagu Foo Fighters

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Meski demikian, juru bicara dari tim kampanye Donald Trump bersikukuh hingga mengungkap dokumen legalitas berupa lisensi dari layanan Songview milik Broadcast Music, Inc. (BMI). Sebagaimana dilaporkan The Independent, dokumen tersebut tampaknya mengonfirmasi bahwa tim kampanye Trump memang memiliki lisensi untuk memutar lagu tersebut. "Kami memiliki lisensi untuk memainkan lagu tersebut," kata seorang juru bicara tim kampanye.

Robert F Kennedy, Jr. sebagai kandidat independen dari Gedung Putih memutuskan mengundurkan diri dari pencalonan dan bergabung dengan calon dari Partai Republik, Donald Trump. Hal itu ia lakukan di atas panggung yang digelar di Arizona bersambut dengan ledakan kembang api dan lagu Foo Fighters yang diputar di belakangnya.

Bukan Pertama Kalinya Donald Trump Pakai Lagu Tanpa Izin

Sebelumnya, Beyonce juga pernah mengancam tim calon dari Partai Republik yang dipimpin Donald Trump dengan kemungkinan surat perintah penghentian setelah juru bicara kampanye Steven Cheung mengunggah video yang menampilkan lagunya, 'Freedom'. Video tersebut akhirnya dihapus.

Awal bulan ini, Celine Dion juga turut mengkritik Donald Trump yang menggunakan lagunya, 'My Heart Will Go On', di sebuah rapat umum. "Penggunaan ini sama sekali tidak diizinkan dan Celine Dion tidak mendukung penggunaan ini atau penggunaan serupa lainnya," tulisnya di Instagram. "Dan yang benar saja, lagu ITU?"

ENTERTAINMENT WEEKLY | THE INDEPENDENT

Pilihan Editor: Beyonce Izinkan Kamala Harris Gunakan Lagu Freedom untuk Kampanye Pilpres AS