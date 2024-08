5 Fakta yang Perlu Diketahui Ini Sebelum Nonton Pachinko 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini serial Serial Pachinko akan tayang melanjutkan musim keduanya. Pachinko 2 kembali dibintangi oleh Lee Min Ho, Kim Min Ha, dan Youn Yuh Jung sebagai pemeran utama. Berikut beberapa fakta yang harus diketahui sebelum menonton Pachinko.

1. Diadaptasi dari novel

Serial Pachinko diadaptasi dari novel dengan judul yang sama ditulis oleh Min Jin Lee. Novel ini masuk kategori novel terlaris New York Times. Pachinko adalah kisah cinta dan bertahan hidup yang mendalam dan menyentuh di antara empat generasi. Mencakup kisah cinta dan perpisahan, perang dan perdamaian, serta kemenangan dan penghakiman yang menjangkau Korea, Jepang, dan Amerika Serikat.

2. Sinopsis Pachinko Season 2

Di musim pertama, Pachinko menghadirkan kisah panjang keluarga imigran Korea selama empat generasi, yang mencakup masa penjajahan Jepang hingga tahun 1980-an. Kisah ini dimulai dengan pertemuan mereka dengan Hansu (Lee Min Ho), seorang perantara baru yang tiba di Yeongdo, Busan pada awal tahun 1900-an.

Pachinko Season 2 akan mengupas lebih dalam kehidupan Sunja (Kim Min Ha), seorang ibu yang membesarkan dua anak dan menapaki jalan hidup dengan ketahanan dan semangatnya. Kisah ini menjanjikan akan kembali meninggalkan dampak yang mendalam bagi penonton di seluruh dunia. Di musim ini, aktor Kim Sung Kyu dipastikan akan bergabung.

3. Dalam 3 Bahasa

Pachinko Season 2 diceritakan dalam tiga bahasa, Korea, Jepang, dan Inggris. Terdiri dari delapan episode yang masing-masing berdurasi satu jam. Serial ini akan tayang perdana secara global pada Jumat, 23 Agustus 2024, dengan episode pertama, diikuti satu episode setiap minggu di hari Jumat hingga 11 Oktober 2024.

4. Rose BLACKPINK isi soundtrack

Salah satu elemen yang paling mencuri perhatian dari trailer ini adalah penggunaan lagu ‘Viva La Vida’ milik Coldplay yang di-cover oleh Rose BLACKPINK. Lagu yang diputar dengan penuh perasaan ini menambah kedalaman emosional dari trailer, membangkitkan rasa haru dan semangat yang luar biasa.

Forbes melaporkan bahwa cover ini tidak hanya muncul dalam trailer, tetapi juga akan diputar pada episode final musim kedua, menandai momen penutup yang epik dan menggugah.

Rosé bahkan membagikan trailer tersebut di Instagram Story-nya, @roses_are_rosie, pada Selasa, 23 Juli 2024. Ia mengungkapkan rasa bangganya bisa berkontribusi dalam serial yang diakui secara global ini.

5. Menerima banyak penghargaan

Musim pertama Pachinko tidak hanya sukses secara komersial tetapi juga kritikal, menerima 11 penghargaan internasional termasuk Peabody Award, American Film Institute Award, Critics Choice Award, dan Gotham Independent Film Award. Musim pertama disutradarai oleh Kogonada dan Justin Chon, sementara musim kedua akan dipimpin oleh Leanne Welham, Arvin Chen, dan Sang-il Lee.

YOLANDA AGNE | ADINDA JASMINE PRASETYO | MARVELA

Pilihan Editor: Kisah Semakin Seru, Pachinko Season 2 Punya Banyak Karakter Baru