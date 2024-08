An Yujin Suka Gado-gado, IVE Minta Rekomendasi Makanan Indonesia ke Penggemar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Leader girl group populer dari Korea IVE, An Yujin mengatakan bahwa dia sangat menyukai makanan tradisional Indonesia, gado-gado. Hal ini diungkapkan Yujin dalam konser "SHOW WHAT i HAVE" di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Pada sesi chit-chat bersama penggemarnya, DIVE, Yujin IVE bercerita bahwa dia sempat mencoba makanan bernama gado-gado. Itu dilakukannya saat berkunjung ke Indonesia pada awal Januari 2024, untuk menghadiri acara penghargaan musik Korea Golden Disc Awards, bersama IVE.

"Waktu itu saya pertama kalinya cobain gado-gado dan itu tuh enak banget ya. Jadi kemarin saya coba lagi gado-gadonya," ucap Yujin dengan penuh semangat menceritakan.

Melihat sang leader yang penuh semangat saat membicarakan gado-gado, Leeseo bertanya tentang makanan seperti apa gado-gado itu. Yujin lalu menjelaskan dari sudut pandangnya. "Gado-gado itu seperti salad, ada sayurannya dan ada saus kacang," kata dia.

Mendengar hal itu, Leeseo dan Liz mengaku menjadi penasaran. Mereka berencana juga untuk mencoba gado-gado nanti. Yujin pun kembali meyakinkan rekan setimnya bahwa gado-gado sangat enak.

IVE Minta Rekomendasi Makanan Indonesia

Selain merekomendasikan gado-gado, Yujin juga menyebutkan bahwa nasi goreng patut dicoba karena rasanya yang sangat enak. Perempuan bernama Inggris Eugene itu kemudian bertanya apakah ada makanan Indonesia yang ingin dicoba oleh para anggotanya.

"Mungkin kalian juga ingin coba makanan apa gitu, nasi goreng misalnya. Mie goreng, soto betawi, rujak?" tanya dia. Pengetahuan Yujin soal makanan Indonesia itu membuat penonton bersorak karena tak menyangka.

Konser IVE "SHOW WHAT i HAVE" di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu, 24 Agustus 2024. TEMPO/Raden Putri

Banyaknya makanan yang direkomendasikan Yujin, para anggota meminta rekomendasi makanan dari penggemar. Sontak penonton berlomba-lomba meneriakan makanan rekomendasi mereka. Mulai dari rujak, seblak, hingga karedok.

"Saya ingin mencoba berbagai macam makanan," ucap Liz. Hal itu disetujui oleh Leeseo yang berujar jika bisa, dia juga ingin mencoba semua makanan Indonesia. Adapun tiga anggota IVE lainnya, yakni Gaeul, Rei, dan Jang Wonyoung, sedang berada di belakang panggung untuk menyiapkan penampilan selanjutnya.

IVE Bawakan Lagu Hypnosis dengan Aransemen Baru

Usai berbincang-bincang mengenai makanan Indonesia, IVE melanjutkan penampilannya. Sejumlah lagu hit mereka pun dibawakan mulai dari "ELEVEN," "Shine With Me," "Mine," hingga "Off The Record." IVE juga memberikan penampilan spesial untuk lagu "Hypnosis." Mereka membuat VCR konser baru berupa film pendek bergenre horor yang mendukung suasana lagu.

Selain itu, musik lagu tersebut juga diaransemen ulang khusus untuk gelaran konser yang dipromotori oleh Mecimapro ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Gaeul saat sesi mengobrol bersama fans setelah penampilannya. "Untuk 'Hypnosis' kami mengaransemen ulang dan bekerja keras dengan tim tari untuk menunjukkan penampilan yang lebih seru," ujar Gaeul.

Disamping penampilan sebagai grup, IVE juga menampilkan panggung solo dan unit dengan meng-cover sejumlah lagu populer. Di antaranya Gaeul yang menyanyikan lagu "7 Rings" dari Ariana Grande, Rei yang membawakan "Every Summertime" dari Niki, serta panggung unit Gaeul dan Rei yang menampilkan "Wannabe" dari Spice Girls. Ada juga unit Jang Wonyoung dan Liz yang menyanyikan lagu milik Vladimir Cosma dan Richard Sanderson "Reality," serta unit An Yujin dan Leeseo yang membawakan lagu "Woman Like Me" dari Little Mix feat Nicki Minaj.

