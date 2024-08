Tak Mau Kalah dengan Fans, IVE Unjuk Kemampuan Berbahasa Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atmosfer kompetisi yang positif terjalin dalam hubungan antara grup K-Pop IVE dengan penggemarnya, DIVE. Girl group besutan Starship Entertainment itu mengaku tidak ingin kalah dari fansnya di Indonesia yang bisa menyanyikan lagu Korea dengan fasih.

Pada awalnya, rapper utama IVE, Gaeul mengungkapkan rasa kagumnya kepada DIVE Indonesia yang mampu mengikuti fanchant dan lirik lagu mereka dengan sangat baik. Bahkan, hampir seluruh lirik dinyanyikan penonton dengan suara lantang bak sedang berada di bilik karaoke. Adapun IVE menggelar konser tunggal pertamanya di Indonesia pada Sabtu, 24 Agustus 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten.

Jang Wonyoung yang juga merasa kagum dengan kemampuan penggemarnya, bertanyakan apakah DIVE belajar bahasa Korea untuk menyanyikan lagu mereka. "Iya nih DIVE kok bisa bahasa Koreanya keren banget? Pada belajar, ya?" tanya Wonyoung. Para penggemar pun kompak mengiyakan.

IVE Unjuk Kemampuan Berbahasa Indonesia

Mengetahui penggemarnya belajar dan bekerja keras untuk menyanyikan lagu mereka, IVE pun tak mau kalah dan turut menunjukkan kemampuannya dalam berbahasa Indonesia. Wonyoung menjadi anggota IVE pertama yang melakukannya. "DIVE mana suaranya?" ucap dia dengan fasih.

Konser IVE "SHOW WHAT i HAVE" di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu, 24 Agustus 2024. TEMPO/Raden Putri

Sementara itu, Gaeul mengucapkan kata-kata yang saat ini sedang menjadi trend di Indonesia. "Menyala DIVE," kata Gaeul penuh semangat. Rei kemudian menjajal kemampuannya berbahasa Indonesia dengan berkata, "DIVE ayo senang-senang bersama." Selain itu, mereka juga kerap mengikuti kata yang diucapkan penerjemah di belakang panggung. Di antaranya "Kalian," "Sering," dan "Peri."

Adapun tiga anggota lain, yakni An Yujin, Liz, dan Leeseo, yang baru kembali dari belakang panggung untuk menyiapkan penampilan selanjutnya, ikut bergabung untuk menunjukkan kemampuannya melafalkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. "Dive mana suaranya" ucap Liz. Leeseo lalu menambahkan dengan bertanya, "Kalian sudah siap?"

Sedangkan An Yujin, sebelum berbicara dia sudah merasa bahwa kata yang akan diucapkannya memiliki arti yang menyenangkan. Sambil sedikit menari, leader IVE itu berkata, "Ayo senang senang bersama." Seperti jatuh cinta dengan kalimat itu, Yujin IVE pun berulang kali mengucapkan kalimat tersebut sambil menari-nari kecil.

"Kayanya kita jago juga berbahasa Indonesia. Bagaimana pelafalan kita, bagus tidak?" tanya Wonyoung. Ketika disetujui penggemar, dia pun tersenyum bangga. Tak lupa, untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada penggemar, masing-masing anggota IVE juga mengatakan, "Aku cinta kalian." Bahkan, Gaeul menambahkan, "DIVE terbaik."

Pada konser yang dipromotori oleh Mecimapro ini, girl group yang debut pada 2022 itu juga membawakan sejumlah lagu hit mereka. Di antaranya "Eleven," "Love Dive," "After Like," "Kitsch," "Baddie," hingga "Heya." Selain itu, mereka juga menampilkan panggung solo dan unit dengan meng-cover sejumlah lagu populer. Di antaranya "7 Rings" dari Ariana Grande, "Every Summertime" dari Niki, "Wannabe" dari Spice Girls, "Reality" milik Vladimir Cosma dan Richard Sanderson, serta "Woman Like Me" yang dipopulerkan oleh Little Mix dan Nicki Minaj.

