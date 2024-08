Perjalanan Karier BoA, Solois Legendaris Korea yang Akan Menggelar Konser di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia akan menjadi salah satu tujuan konser solois asal Korea Selatan, BoA. Penyanyi berjuluk Queen of K-Pop itu akan menggelar konser tunggal di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Kabar mengenai konser bertajuk “BoA Live TOUR-BOA: One’s Own” tersebut dikonfirmasi oleh Dyandra Global selaku promotor konser di Indonesia. Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut mengenai harga tiket dan jadwal pemesanannya.

Selain berkunjung ke Indonesia, BoA juga dijadwalkan akan menggelar konser di beberapa kota di Asia. Antara lain Seoul, Korea Selatan pada 12 Oktober 2024, Taipei pada 23 September, dan Singapura pada 30 November mendatang.

BoA adalah salah satu penyanyi Korea Selatan yang telah diakui kesuksesannya. Bahkan, dia membawa pengaruh besar pada perkembangan budaya Korea di kancah internasional. Hal inilah yang membuatnya dijuluki sebagai Queen of K-Pop atau Ratu K-Pop.

Lebih lanjut, berikut rangkuman informasi mengenai perjalanan karier BoA yang akan konser di Indonesia pada 26 Oktober mendatang.



Perjalanan Karier BoA

Kwon Bo-ah atau yang lebih dikenal secara profesional sebagai BoA, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan aktris ternama asal Korea Selatan. Dia lahir pada 5 November 1986 di Guri, Gyeonggi-do, Korea Selatan.

BoA sudah memiliki minat dalam bermusik sejak kecil. Lalu, saat berusia 11 tahun, ia ditemukan oleh agen bakat SM Entertainment ketika menemani kakak laki-lakinya ke pencarian bakat pada tahun 1998. Dia pun mengikuti audisi SM Entertainment dan berhasil lulus menjadi peserta pelatihan atau trainee.

Saat menjadi trainee, ia memerlukan waktu selama dua tahun pelatihan sebelum debut menjadi seorang penyanyi solo. Dia akhirnya memulai kariernya di dunia musik secara resmi pada 25 Agustus 2000, ketika masih berusia 13 tahun. Saat itu, BoA melakukan debut dengan merilis album ID; Peace B.

Pada tahun 2002, BoA melakukan debut di Jepang melalui album Listen to My Heart. Album tersebut membawanya menjadi penyanyi pop Korea pertama yang berhasil menembus pasar musik Jepang. Terutama setelah runtuhnya hambatan yang membatasi impor dan ekspor hiburan antar kedua negara tersebut sejak berakhirnya Perang Dunia II.

BoA juga terus menajamkan popularitasnya di Jepang dan meraih sejumlah prestasi yang membanggakan. Di antaranya adalah menjadi satu-satunya artis asing yang memiliki tiga album yang terjual lebih dari satu juta kopi di Jepang. Dia juga merupakan satu dari tiga artis wanita yang mampu memiliki enam album studio nomor satu berturut-turut di tangga lagu Oricon sejak debutnya. Selain BoA, dua musisi wanita lainnya adalah Ayumi Hamasaki dan Utada Hikaru.

Tak cepat berpuas hati dengan pencapaiannya, pada 2008 SM Entertainment mengumumkan bahwa BoA akan debut di Amerika Serikat melalui label anak perusahaan SM Entertainment USA. Saat itu, ia merilis single digital berbahasa Inggris berjudul "Eat You Up" yang disusul dengan peluncuran album studio pada 2009.

Berdasarkan envimedia, setelah kembali ke Korea Selatan pada 2010, BoA terus merilis musik di Korea dan Jepang serta melakukan tur keliling dunia. Dia juga merilis album penuh Korea pertamanya bertajuk Hurricane Venus.

Lalu, pada 2011, ia menjadi salah satu penyanyi Korea pertama yang tampil di Madison Square Garden, New York City dalam rangka tur SMTown. Kemudian, pada 2015, ia memenangkan penghargaan Daesang (Album of the Year) ketiganya di Seoul Music Awards diikuti Penghargaan Presiden di penghargaan Budaya dan Seni Populer Korea 2016.

Pada 2021, BoA bergabung bersama GOT the beat, supergrup di bawah naungan SM Entertainment. Grup ini berisi tujuh anggota, yang terdiri dari Taeyeon dan Hyoyeon SNSD, Seulgi dan Wendy Red Velvet, serta Karina dan Winter aespa. Grup ini melakukan debut pada 3 Januari 2022 dengan single digital "Step Back".

Memiliki kemampuan multibahasa, BoA juga pernah merilis lagu berbahasa Mandarin. Single digital bertajuk “Better” (with Xin) itu dirilis pada 2022 lalu.

Selain berkarier di dunia musik, Boa juga melebarkan sayapnya ke dunia seni peran. Dia memulai debut akting perdananya pada 2010 dalam drama berjudul Athena: Goddes of War. Dia mendapatkan kesempatan pertamanya untuk bermain film I Am yang tayang pada 2012. Beberapa drama yang dibintangi BoA adalah Waiting For Love, Listen to Love, dan yang terbaru Marry My Husband.

INSTAGRAM | RACHEL FARAHDIBA REGAR | GEZITA INOVA RUSYDA | KPOPPING | KPOP.FANDOM, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

