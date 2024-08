Erina Gudono Sang Marie Antoinette Abad ke-21? Foya-foya di Tengah Panasnya Politik Dalam Negeri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Erina Gudono disebut-sebut sebagai Marie Antoinette pada abad ke 21. Hal ini disebabkan oleh perilakunya yang abai dengan heboh putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan kepala daerah. Kemudian, para warganet juga memperhatikan kehidupan mewah yang dijalani Erina pada masa politik yang panas di Indonesia,

Kesamaan diantara Erina Gudono dan Marie Antoinette adalah perilakunya yang diduga menghamburkan uang atau bergaya hidup mewah di tengah kesengsaraan rakyatnya.

Marie Antoinette juga dikenal sebagai ratu kontroversial yang memicu terjadinya revolusi Prancis. Keinginan rakyat Prancis untuk menggulingkan monarki saat itu sangat besar dan akhirnya mereka bisa menurunkan ratunya.

Seperti yang diketahui, Indonesia sedang dalam kondisi politik panas akibat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan RUU Pilkada.

Pada saat kondisi seperti ini, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep yang merupakan bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo mengunggah beberapa foto yang menunjukan kemewahan saat berada di Amerika. Salah satu unggahannya adalah foto saat diduga menggunakan private jet dan belanja barang mewah di Amerika.

Baca juga: Begini Proses Penyusunan Perppu hingga Uji Materiil di MK

Unggahan Erina di sosial media itu pun membuat warganet di media sosial X melakukan penelusuran lebih lanjut untuk membuktikan bahwa pasangan tersebut sedang melakukan perjalanan menggunakan private jet berjenis Gulfstream.

“Also Erina Gudono update her story dari jendela pesawat yang diyakini itu bukan pesawat komersil. The irony,” tulis seorang warganet dengan akun @aglioeoliopasta dengan menunjukkan dua gambar hasil tangkapan layar. Satu gambar dari cerita Instagram Erina, dan satu gambar tentang penelusuran private jet berjenis Gulfstream.

“Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela,” kata @ZakkiAmali dalam utasnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Perilaku tersebut dinilai tidak etis oleh masyarakat Indonesia yang sedang memperjuangkan untuk menggagalkan atau mengawal RUU tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengesahan RUU tersebut akan memberikan kesempatan pada Kaesang Pangarep untuk berpotensi maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024 sebagai wakil gubernur.

Seperti yang diketahui, sebelum adanya putusan RUU Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi, Kaesang Pangarep tidak memiliki kesempatan untuk maju dalam Pilkada karena batas umur yang tidak sesuai dengan syarat pencalonan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dinilai merusak demokrasi dan konstitusi.

Tidak hanya soal private jet, Erina juga menunjukkan gaya hidup mewah lainnya pada akun sosial medianya. Ia mengunggah kegiatannya saat menyantap roti dengan harga RP400 ribu bersama dengan Kaesang suaminya.

“Mas Kaesang: “Mahal banget roti 400 ribu,” tulis Erina Gudono dalam unggahannya sambil menandai lokasi tempatnya membeli roti tersebut, Grand Central Market, Los Angeles, California.

Unggahan tersebut juga membuat warganet semakin marah karena apa yang dilakukan pasangan tersebut. “Sementara itu pasutri t** @kaesangp malah enak-enakan makan roti 400 ribu, rakyat repot gara-gara lu any***. Only God knows what I wished for you two,” kata @slausivrd.

ADINDA ALYA IZDIHAR | YOLANDA AGNE | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR

Pilihan editor: Spesifikasi Jet Gulfstream G650 yang Diduga Ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono