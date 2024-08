Akhirnya Konser di Jakarta, IVE Ungkap Rasa Rindu pada DIVE Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-pop IVE menyapa penggemarnya, DIVE, di Indonesia dalam konser "SHOW WHAT i HAVE" pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam konser yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten itu, grup beranggotakan An Yujin, Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz, dan Leeseo tersebut sukses memukau penonton sejak naik ke atas panggung.

Sorak-sorai penggemar semakin keras menggema tak lama setelah layar raksasa di atas panggung terangkat dan menampilkan para idola berusia 20-an tahun itu. Mereka mengenakan pakaian putih dengan palet silver dan hiasan kepala bak Dewi-dewi Yunani. Visual menawan para anggota IVE pun sukses menambah antusias penggemar.

Baca juga: Ronan Keating Gaya Kekinian Demi Penonton Muda

Dari panggung utama, IVE kemudian berjalan ke extended stage dan membuka pertunjukannya dengan membawakan lagu dari album penuh pertama mereka, 'I AM'. Para penggemar pun ikut bernyanyi dari awal hingga lagu selesai.

Girl group asuhan Starship Entertainment itu kemudian melanjutkan penampilannya dengan membawakan 'Royal' dan 'Blue Blood.' Tarian yang kuat, vokal yang stabil, dan aksi panggung yang memukau berhasil mencuri perhatian para penonton yang hadir. Tak hanya itu, tata pencahayaan lampu dan konfeti juga menambah semarak konser IVE pertama di Jakarta.

IVE Ungkap Rasa Rindu untuk DIVE Jakarta

Konser IVE "SHOW WHAT i HAVE" di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu, 24 Agustus 2024. TEMPO/Raden Putri

Setelah membawakan sejumlah lagu hitnya, IVE pun menyapa para penggemar secara resmi. Tak lupa, masing-masing anggota memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia.

"Halo aku Wonyoung. DIVE Jakarta, aku cinta kamu," ucap visual grup tersebut dengan logat khasnya. Perkenalan diri pun dilanjutkan oleh Liz, An Yujin, Gaeul, Rei, dan si bungsu Leeseo.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Leader IVE, An Yujin mengatakan bahwa dia sangat rindukan DIVE Indonesia. Hal itu disetujui oleh Rei. "Kami kangen banget sama DIVE di Jakarta dan akhirnya bisa melihat kalian bersinar malam ini," kata Rei.

Sebagai informasi, sebelumnya IVE pernah berkunjung ke Indonesia pada 7 Januari 2024 lalu. Saat itu, mereka datang untuk menghadiri acara penghargaan musik Korea yang digelar di Indonesia, Golden Disc Awards 2024.

Pesan Wonyoung Usai Bawakan Lagu Ciptaannya

Usai menyapa singkat para penggemarnya, IVE melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu 'Blue Heart' dan 'Cherish.' Adapun lagu 'Blue Heart' ini ternyata liriknya ditulis oleh Jang Wonyoung.

Meski memiliki melody yang nge-beat karena bergenre Korean Dance, lagu 'Blue Heart' ternyata memiliki makna yang cukup dalam. Wonyoung mengungkapkan, dia berharap lagu itu bisa membuat penggemar merasa memiliki hati yang kuat saat mendengarkan lagu tersebut.

"Saya berharap DIVE begitu ada masalah bisa mendengarkan 'Blue Heart' dan bisa memiliki hati yang kuat," ujar Wonyoung.

Pada konser yang dipromotori oleh Mecimapro ini, IVE juga membawakan sejumlah lagu hitnya, seperti 'Eleven', 'Love Dive', 'After Like', 'Kitsch', 'Baddie', hingga 'Heya.' Selain itu, mereka juga menampilkan panggung solo dan unit dengan meng-cover sejumlah lagu populer. Di antaranya Gaeul yang menyanyikan lagu '7 Rings' dari Ariana Grande, Rei yang membawakan 'Every Summertime' dari Niki, serta panggung unit Gaeul dan Rei yang menampilkan 'Wannabe' dari Spice Girls. Ada juga unit Jang Wonyoung dan Liz yang menyanyikan lagu milik Vladimir Cosma dan Richard Sanderson 'Reality,' serta unit An Yujin dan Leeseo yang membawakan lagu 'Woman Like Me' dari Little Mix feat Nicki Minaj.

Pilihan Editor: Lagu No Body, Kolaborasi (G)I-DLE, IVE, dan aespa