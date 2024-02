James Blake Jadi Penampil Utama Panggung Joyland Festival Bali 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Joyland Festival Bali 2024 melengkapi daftar penampilnya dengan James Blake dan jajaran musisi lainnya dari Bali dan Asia. Plainsong Live secara resmi mengumumkan bahwa penyanyi, pencipta lagu, dan produser ternama asal Inggris, James Blake, sebagai penampil utama di edisi ketiga Joyland Festival Bali yang akan digelar di Peninsuda Island The Nusa Dua, Bali pada 1 hingga 3 Maret 2024.

Musisi dengan album terbarunya, Playing Robots into Heaven tersebut mendapatkan nominasi Album Dansa/Elektronik terbaik di Grammy Awards 2024, menyusul penampil lain yang telah diumumkan sebelumnya. Ada Kings of Convenience, Todd Terje, Gilles Peterson, Shintaro Sakamoto, The Walters, Whitney, Vansire, dan Pearl & The Oysters.

Apa yang Dihadirkan di Joyland Festival Bali

Selain musisi internasional, panggung Lily Pad di Joyland Festival Bali juga akan menghadirkan jajaran musisi elektronik yang tak kalah seru dari Bali dan Asia yang dipilih oleh kurator tamu. Kasimyn dan Gabber Modus Operandi akan mempersembahkan edisi khusus inisiatif Kepus Pungsed yang menyoroti kancah musik kontemporer dan eksperimental Bali. Upaya tersebut akan hadir melalui penampilan Gangsar, Graung, Gumatat Gumitit Gospel, Kadapat, Putu Septa & Nata Swara hingga Rule Kabatram.

"Bali itu besar, dan Kepus Pungsed adalah usaha untuk mengumpulkan talenta eksperimental musik Bali yang liar, mengakar, sambil berdialog dengan teknologi," ujar Kasimyn dari siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 16 Februari 2024.

Lily Pad juga akan menghadirkan artis-artis pilihan seniman dan aktivis kultural asal Yogyakarta Wok the Rock yang telah mengundang LnHD dari Myanmar untuk tampil back-to-back dengan rEmPiT gOdDeSS dari Malaysia, serta juga mengajak Mong Tong (Taiwan), PRAED Lebanon) dan Ran Cap Dudi (Vietnam). Selain itu, Whiteboard Journal meneruskan program SEA Journal dari Joyland Festival Jakarta dengan mengundang Lunadira (Malaysia), Mona Evie (Vietnam) dan Blush (Singapura).

Artis Indonesia di Joyland Festival Bali

Joyland Festival Bali juga akan akan menampilkan sejumlah artis Indonesia yang baru maupun familier. Mulai dari Ali, BANK, Bilal Indrajaya, Dialog Dini Hari, Envy', Hindia, Isyana Sarasvati, Mantra Vutura, Nadin Amizah, Stars and Rabbit, The Adams, The SIGIT hingga White Shoes & The Couples Company akan melengkapi panggung Joyland Festival 2024.

