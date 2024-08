Masuki 24 Tahun, Berikut Profil Na Jaemin Sang Punggawa NCT Dream

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota boy grup NCT Dream, Na Jaemin sedang merayakan pertambahan usianya yang ke-24 tahun hari ini. NCT Dream yang menjadi sub unit grup NCT berada di bawah naungan SM Entertainment sebagai agensinya. Selain Na Jaemin, NCT Dream juga terdiri dari enam orang anggota lainnya, yaitu Mark, Jeno, Haechan, Renjun, Chenle, dan Jisung.

Dalam grup yang debut pada tahun 2016 ini, Sejak debut pada 2016, Na Jaemin menymbangkan vocal, dance, dan rap di grup ini. Tak hanya itu, Jaemin juga kerap berkontribusi dalam proses pembuatan lagu-lagu NCT Dream, seperti lagu Dear Dream yang dirilis pada tahun 2018 dan lagu Puzzle Piece yang dirilis pada tahun 2020. Berikut profil Na Jaemin.

Profil Jaemin NCT Dream

Lahir dengan nama asli Na Jae Min, pria kelahiran Jeonju, Korea Selatan ini menamatkan sekolah terakhirnya di Sekolah Seni Pertunjukan Seoul (SOPA).

Mulanya, Na Jaemin mengaku tidak tertarik untuk menjadi seorang penyanyi dan idola. Dia dulu bercita-cita untuk menjadi seorang dokter bedah setelah melihat acara Misteri Tubuh Manusia di salah satu stasiun TV Korea. Meski saat ini sudah menjadi seorang penyanyi terkenal, Na Jaemin mengaku masih memiliki sedikit keinginan untuk menjadi dokter.

Na Jaemin memulai debut resminya di dunia seni peran dengan bermain dalam web drama How to Hate You pada tahun 2019 lalu. Dia berkarakter sebagai seseorang yang memiliki banyak kepribadian dan emosi. Kemampuannya memerankan karakter tersebut membawa Jaemin meraih penghargaan sebagai aktor terbaik di Seoul Web Fest Award 2020.

Baca juga: 5 Fakta Menarik TXT yang Bakal Konser di Indonesia

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dikenal sebagai personil yang penyayang, ternyata sejak masih muda, Na Jaemin sudah senang melakukan kegiatan amal. Kegiatan pertama yang dia lakukan adalah membagikan brosur dan membersihkan sampah di Terusan Ara daerah Gyeongin pada tahun 2013 lalu. Dia juga pernah menjadi relawan UNICEF pada tahun 2018 lalu bersama Siwon Super Junior.

Di tahun yang sama, Jaemin dan rekan sesama anggota NCT, Lucas, ikut serta dalam proyek amal Pink Pony Campaign sebagai kampanye melawan kanker. Setahun berselang, Na Jaemin kembali melakukan kegiatan amal, tepatnya di kawasan Bantargebang, Indonesia.

Di samping pekerjaannya sebagai seorang idola, Na Jaemin ternyata memiliki hobi di bidang fotografi. Tak hanya hobi, pria yang pandai memasak ini juga mahir dalam bidang tersebut. Dia sering membagikan hasil jepretannya di media sosial pribadinya. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan dalam bidang editing video. Karyanya pun sempat ditampilkan saat konser NCT Dream sebagai VCR.

KARUNIA PUTRI | ANDIKA DWI

Pilihan editor: Apresiasi Gerakan Boikot NCT, Influencer Ini Hadiahkan Beasiswa Gratis untuk NCTzen