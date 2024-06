Apresiasi Gerakan Boikot NCT, Influencer Ini Hadiahkan Beasiswa Gratis untuk NCTzen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Melihat dampak yang cukup signifikan dari gerakan boikot yang dilakukan NCTzen selaku penggemar grup idola K-Pop NCT, influencer dakwah Fuadh Naim menyampaikan apresiasi dan kekagumannya melalui laman Instagram pribadinya. Di dalam video yang diunggah pada Sabtu, 7 Juni 2024, ia juga mengumumkan menyediakan beasiswa bagi sepuluh NCTzen yang beruntung untuk mengikuti kelas X-School tanpa perlu mengeluarkan biaya pendaftaran sepeser pun.

“Respect, respect sama kamu Sijeuni (sebutan lain dari NCTzen) yang sudah rela-rela berjuang ngeboikot SM Entertainment,” ucap founder XKwavers tersebut di dalam video. “Kalian sudah buktikan ke SM Entertainment bahwa penggemar Indonesia itu bukan lagi kelas dua, kelas tiga, kelas empat, yang hanya dilihat duitnya doang. Tapi juga suaranya layak didengar,” ia melanjutkan.

Setelahnya, ia juga menampilkan tangkapan layar video musik “Moonlight” yang dirilis grup NCT Dream dua hari sebelumnya yang menunjukkan tidak lebih dari 400 ribu jumlah penonton. Menurutnya, bagi sebagian besar Kpopers yang menemukan kebahagiaan dari menonton konten-konten idolanya, berhenti melakukan itu semua bukanlah sesuatu yang mudah. Motif kemanusiaan yang mendasari gerakan boikot tersebut yang menurutnya perlu diapresiasi.

Kolaborasi NCT x Starbucks

Sudah memasuki hari ke-9 sejak SM Entertainment selaku agensi mengumumkan kolaborasi yang dilakukan antara grup NCT dan perusahaan Starbucks Korea. Sebagai salah salah satu perusahaan global yang terdampak sentimen negatif anti-Israel, berkolaborasi dengan Starbucks di tengah agresi Israel ke Gaza, Palestina, merupakan langkah yang dianggap apatis bagi sebagian besar penggemar NCT.

Sejak saat itu, NCTzen, khususnya yang berbasis di Indonesia, secara kolektif bersepakat untuk memboikot seluruh aktivitas yang dapat memberikan keuntungan bagi grup dan merk kopi tersebut. Beberapa di antaranya dengan tidak membeli produk kolaborasi, streaming video-video dari laman resmi mereka, dan berhenti mendengarkan lagu-lagu mereka.

Pada unggahan Fuadh Naim yang lain, ia menyertakan sebuah video kompilasi dari bentuk gerakan boikot dan dampak yang dapat terlihat sejak gerakan tersebut dimulai, salah satunya adalah penurunan jumlah angka pengikut akun-akun resmi dan para anggota grup NCT. Di dalam video terdapat pula bukti gerakan boikot yang juga dilakukan NCTzen di luar Indonesia, seperti di Tiongkok, Thailand, dan di Korea sendiri.

Program X-School Milik XKwavers

X-School merupakan program yang disediakan oleh komunitas berbasis Islam bernama K-Pop X-Traordinary Korean Waves (XKwavers). Dibentuk pada 2020, XKwavers menyediakan ruang aman dan nyaman untuk diskusi dan belajar bersama bagi para kpopers Indonesia, khususnya yang memeluk Islam. Hal ini sebagaimana yang tertulis di bawah unggahan terbaru Fuadh Naim. “X-School by @xkwavers adalah ruang belajar Islam yang nyaman kpopers indonesia dari semua fandom,” tulisnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun didasarkan pada nilai-nilai Islam, nantinya, program X-School akan diisi dengan serangkaian kelas yang bisa diikuti Kpopers dari segala fandom dan lintas agama. Melalui X-School, XKwavers ingin menghapuskan stigma buruk jika membicarakan tentang relasi Islam dan budaya K-pop, bahwa menjadi Kpopers belum tentu tidak bisa menjadi muslim yang baik.

“Seringnya, penggemar Korean Wave selalu dipandang sebelah mata, terutama jika membahas soal agama. Maka dari itu, hadirnya X-School bisa menjadi ruang jumpa bagi seluruh Korean Wavers di Indonesia untuk bareng bareng ngobrol, diskusi, dan belajar tentang Islam. X-School 2024 for All Fandom and All Religion!” bunyi keterangan yang tertera pada form pembelian tiket dan pendaftaran X-School 2024.

Perdana di tahun ini, program X-School akan diadakan secara hybrid (daring dan luring) mulai dari 21 Juli hingga 15 September 2024. Hingga hari ini, tercatat sudah ada kurang lebih 3000 trainee (peserta) yang menjadi alumni dari program yang menjanjikan wawasan, pengalaman, dan relasi tersebut.

INSTAGRAM| XKWAVERS| TEMPO

Pilihan Editor: Taeyong dkk Gelar Konser di GBK, Ini Profil Lengkap 23 Personel NCT