6 Fakta Menarik Na Jaemin yang Bakal Gelar Pameran Foto Pertama, Bercita-cita Jadi Dokter Bedah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota boy group NCT DREAM, Na Jaemin mengumumkan akan memulai debutnya sebagai seorang fotografer. Dia akan menggelar pameran foto solo pertamanya yang bertajuk “NARCISSISM – JAEMIN 1st EXHIBITION” pada 29 Juni hingga 19 Juli 2024. Pameran itu akan digelar di Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) Hannam, Seoul.

Melansir dari Soompi, pameran tersebut akan menampilkan potret diri Na Jaemin sendiri, foto-foto anggota NCT DREAM, dan berbagai pemandangan yang ia temui selama tujuh tahun terakhir sejak 2018. Selain itu, pameran ini juga akan menampilkan karya kolaborasi Na Jaemin dengan seniman kontemporer yang bertemakan “NARCISSISM.”

Seperti diketahui, idol pria yang akrab disapa Jaemin itu memang memiliki hobi di bidang fotografi. Dia kerap membagikan hasil jepretannya di media sosial pribadinya. Dia bahkan memiliki kemampuan di bidang editing video yang karyanya sempat ditampilkan di konser NCT Dream sebagai VCR.

Berikut beberapa fakta menarik Na Jaemin yang bakal gelar pameran foto solo pertamanya dan memulai debut sebagai seorang fotografer.



Fakta Menarik Na Jaemin

Na Jaemin atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Jaemin adalah seorang idola dari boy grup ternama asal Korea Selatan, NCT DREAM. Dia lahir di Jeonju, Korea Selatan pada 13 Agustus 2000.

Jaemin memulai debutnya bersama NCT DREAM di bawah naungan agensi SM Entertainment sebagai rapper dan penari. Adapun fakta-fakta menariknya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Banyak Nama Panggilan

Idol Korea yang memilih kelinci sebagai emoji representasinya ini memiliki penggemar yang disebut Nanadoongies. Para penggemar Jaemin ini pun memberikan banyak nama panggilan untuk sang idola. Mulai dari Nana, Jaem, Na Jaem Jaem, Jaejae, Nanny, Jamin, Minnie, hingga Fansign Boyfriend dan Human Peach.

Jaemin juga dijuluki coffee addict karena kesukaannya pada kopi yang sangat tinggi. Melansir dari situs SMTOWN NCTzens Fandom, Jaemin disebutkan dapat meminum kopi americano dengan 8 shot tanpa air sebanyak enam kali sehari.

2. Dicasting Jadi Idol Saat Lakukan Sukarelawan

Jaemin di-casting untuk menjadi idol oleh SM Entertainment melalui audisi jalanan saat sedang melakukan pekerjaan sukarelawan. Saat itu, dia sedang membagikan brosur dan dia didekati oleh karyawan casting dari SM. Mengetahui itu, dia pun segera berlari ke ibunya. Ibunya yang mengetahui SM Entertainment kemudian menerima tawaran tersebut.

Jaemin akhirnya diterima di SM Entertainment pada Juni 2013. Dia pun menjalani masa trainee selama tiga tahun sebelum debut bersama NCT DREAM pada 2016.

3. Bercita-Cita Menjadi Dokter Bedah

Pada awalnya, Na Jaemin mengaku tidak tertarik untuk menjadi seorang penyanyi dan idola. Dia dulu bercita-cita untuk menjadi seorang dokter bedah setelah melihat acara Misteri Tubuh Manusia di salah satu stasiun TV Korea. Meski saat ini sudah menjadi seorang penyanyi terkenal, Na Jaemin mengaku masih memiliki sedikit keinginan untuk menjadi dokter.

4. Sempat Menjadi Speed Skater

Jaemin dulunya adalah seorang speed skater yang sangat berbakat. Tak hanya sebagai short track speed skater biasa, dia bahkan menduduki peringkat No. 2 nasional speed skater saat berusia masih sangat muda. Dia mendapatkan penghargaan di kompetisi nasional itu ketika duduk di sekolah menengah, sebelum menjadi trainee di SM Entertainment.

5. Senang Melakukan Kegiatan Amal

Sejak masih muda, Na Jaemin sudah senang melaksanakan kegiatan amal. Kegiatan pertama yang dia lakukan adalah membagikan brosur dan membersihkan sampah di Terusan Ara daerah Gyeongin pada 2013 lalu. Dia juga pernah menjadi relawan UNICEF pada 2018 lalu bersama Siwon Super Junior.

Di tahun yang sama, Jaemin dan mantan anggota NCT, Lucas, ikut dalam proyek amal Pink Pony Campaign sebagai kampanye melawan kanker. Setahun berselang, N Jaemin kembali melakukan kegiatan amal, tepatnya di kawasan Bantargebang, Indonesia.

6. Memulai Debut Akting dan Meraih Penghargaan

Selain sebagai penyanyi, Jaemin juga melebarkan sayapnya ke dunia seni peran dengan menjadi seorang aktor. Dia memulai debut resminya di dunia akting dengan bermain dalam web drama How to Hate You pada 2019 lalu.

Di drama itu, dia berkarakter sebagai seseorang yang memiliki banyak kepribadian dan emosi. Kemampuannya memerankan karakter tersebut membawa Jaemin meraih penghargaan sebagai aktor terbaik di Seoul Web Fest Award 2020.

