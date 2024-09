Mengenal Hiroyuki Sanada, Aktor Shogun yang Menerima Penghargaan Emmy Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang serial Shogun, Hiroyuki Sanada mendapat penghargaan aktor utama terbaik dalam serial drama di Emmy Awards 2024. Ia menjadi aktor asal Jepang pertama dan aktor Asia kedua yang pernah menang dalam kategori tersebut dalam sejarah Emmy Awards.

"Saya merasa sangat terhormat berada di sini bersama para nominasi yang luar biasa. Terima kasih kepada FX, Disney, dan Hulu karena telah mempercayai saya. Dan terima kasih, tim saya, karena selalu mendukung saya. Dan terima kasih kepada seluruh kru dan pemeran Shogun," kata Hiroyuki Sanada saat menerima piala aktor utama terbaik di atas panggung Emmy Awards pada Ahad, 15 September 2024.

Tentang Hiroyuki Sanada

Hiroyuki Sanada aktor asal Tokyo, kelahiran 12 Oktober 1960. Sebelum masuk , Sanada mengikuti pelatihan di Japan Action Club, sekolah pelatihan untuk calon aktor film seni bela diri dan pemeran pengganti yang didirikan oleh Sonny Chiba.

Dikutip dari IMDb, Hiroyuki Sanada memulai debut aktingnya saat masih berusia 5 tahun dalam Rokyoku Komori-uta (1965). Hiroyuki Sanada debut film layar lebar dalam film karate Sonny Chiba, Chokugeki! Jigoku-hen (1974) dan muncul dalam lebih banyak film seni bela diri selama awal karier aktingnya.

Ia pertama kali menjadi terkenal sebagai bintang laga untuk perannya dalam Yagyu Clan Conspiracy (1978). Pada awal tahun 1980-an penonton Jepang di luar subgenre tersebut mulai memperhatikan Sanada, terutama dengan perannya sebagai lawan main dalam film Mahjong Hourouki (1984) yang mendapat banyak pujian.

Dari tahun 1999-2000, ia berperan dalam King Lear dengan anggota Royal Shakespeare Co sebagai aktor Jepang pertama yang berakting dengan RSC. Ia menerima gelar kehormatan Member of the British Empire (MBE) untuk karya ini.

Ia membintangi film-film yang lebih besar, termasuk film horor Jepang Ringu dan Tasogare Seibei (2002), yang membuatnya memenangkan Aktor Terbaik di Penghargaan Akademi Jepang 2003. Atas terobosan internasionalnya, Sanada berperan bersama Tom Cruise dalam The Last Samurai (2003), yang membawanya ke lebih banyak peran dalam film dan acara televisi Amerika.

Ia pernah berakting dengan bintang laga Asia, Jackie Chan dalam film komedi laga Rush Hour 3 (2007), kemudian bergabung dengan para pemain dalam dua drama televisi populer, film thriller fantasi Lost dan sinetron Revenge. Pada 2013, Sanada sebagai pemain pendukung utama yang berakting dengan Hugh Jackman dalam film komik Marvel The Wolverine (2013), film laga fantasi Keanu Reves 47 Ronin (2013).

Ia juga membintangi drama pasca-Perang Dunia II The Railway Man (2013), yang dibintangi Colin Firth dan Nicole Kidman. Pada tahun berikutnya, Sanada berperan dalam serial televisi fiksi ilmiah produser eksekutif Steven Spielberg Extant (2014) bersama Halle Berry.

MARVELA

