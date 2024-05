Serba-serbi Film Horor Do You See What I See

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Do You See What I See adaptasi podcast horor populer episode ke-64 yang berjudul First Love. Garapan sutradara film KKN di Desa Penari ini sudah tayang di bioskop pada 16 Mei 2024.

1. Sinopsis

Mengisahkan kehidupan Mawar (Diandra Agatha ) setelah kehilangan kedua orang tuanya, ia seringkali merasa kesepian. Pada hari ulang tahunnya, Mawar berharap bisa menemukan seorang pria yang dapat membuat hari-harinya tak lagi sepi. Permintaan Mawar terwujud ketika ia bertemu dengan pria bernama Restu (Noval Tubagus). Teman kos sekaligus sahabat mawar Vey (Shenina Cinnamon) ikut berbahagia ketika Mawar bercerita soal pacar barunya itu.

Namun sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Indekos mereka mengalami berbagai teror mistis. Deretan kejadian aneh terjadi hingga Vey menemukan petunjuk gangguan mistis yang dialami berkaitan dengan pacar baru Mawar yang ternyata bukan manusia.

2. Podcast Populer

Film Do You See What I See adaptasi dari podcast horor terkenal Do You See What I See yang dikurasi oleh Mister Popo atau Rizky Ardi Nugroho. Film besutan sutradara Awi Suryadi ini mengadopsi cerita dari episode ke-64 yang berjudul First Love.

3. Sutradara KKN di Desa Penari

Sutradara Awi Suryadi kembali dipercaya oleh MD untuk menangani film adaptasi podcast pertamanya, setelah menggarap KKN di Desa Penari, serial Jurnal Risa, dan Kisah Tanah Jawa Chapter 1.

4. Dibintangi Artis Muda

Film Do You See What I See produksi MD Pictures ini dibintangi sederet artis muda Tanah Air, yaitu Shenina Cinnamon, Diandra Agatha, Sonia Alyssa, Yesaya Abraham, Sarah Felicia, Jessica Shaina, Ratu Rafa, Noval Tubagus.

5. Sentuhan Drama

Di kanal YouTube, Do You See What I See, Awi mengungkapkan kerinduannya menggarap film bergenre drama menilai film Do You See What I See yang mengadopsi cerita dari episode ke-64 yang berjudul First Love memiliki sentuhan drama yang kental. “Materi First Love ini nih, kan sebenarnya drama banget. Jadi, saya selalu bilang ke teman-teman, ini sebenarnya film drama bungkusannya tapi genre horor,” kata dia.

6. Tantangan dalam Pengembangan Cerita

Awi mengungkapkan ada tantangan tersendiri dalam mengembangkan cerita podcast berdurasi belasan menit menjadi film berdurasi panjang. “Kami memang mikirin bagaimana desain podcast yang cuma belasan menit ini jadi tayangan 90 menit, kan. Oke kita perkaya kehidupan kosannya, kita hidupin banget jadi kalau di podcast mungkin kan dominan Vey dan Mawar ini kita lengkapin punya Dona, punya Kartika, punya Mpok Atik, jadi kehidupan kosnya tuh pengen bikin terasa banget,” kata Awi dalam YouTube Do You See What I See, Jumat, 17 Mei 2024.

