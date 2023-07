Dahyun TWICE: Si Multi Talenta Jadi Duta Merek Michael Kors Global

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri hiburan Korea Selatan telah melahirkan banyak bintang bersinar, salah satunya adalah Dahyun TWICE, anggota dari grup idola K-Pop, TWICE. Belakangan ini, ia telah mengukir prestasi baru dalam karirnya sebagai brand ambassador global untuk merek ternama, Michael Kors.

Seperti dikutip dari CNA Lifestyle, Michael Kors mengumumkan bahwa mereka telah menunjuk Dahyun dari TWICE sebagai duta merek global terbaru mereka pada Rabu, 26 Juli 2023. Idola berusia 25 tahun ini sekarang bergabung dengan aktris veteran Shu Qi sebagai selebriti yang telah diberikan status tersebut oleh merek tersebut.

Melalui akun Instagram resmi Michael Kors, mereka menyatakan, "Perkenalkan Dahyun, anggota grup global TWICE, sebagai Duta Merek Global terbaru kami. Bintang seni musik asal Korea Selatan ini tampil dalam kampanye terbaru kami, memegang tas Signature Logo Heather."

Dalam unggahan Instagram yang mengumumkan kemitraan ini, terlihat Dahyun TWICE menjadi model untuk koleksi terbaru Michael Kors, memegang tas Signature Logo Heather yang dijual dengan harga S$419 atau sekitar Rp 4,7 juta.

Dalam peran barunya, Dahyun akan muncul sebagai duta merek dalam kampanye Fall/Winter 2023 dan Spring/Summer 2024 milik Michael Kors, dengan lebih banyak kolaborasi dan penampilan sosial yang direncanakan sepanjang tahun.

Penunjukan Dahyun sebagai brand ambassador ini menandai langkah penting dalam menjalin kolaborasi antara dunia musik dan industri mode. Mari intip profil dan perjalanan kariernya yang menarik hingga menjadi duta merek bergengsi tersebut.

Profil Dahyun TWICE

Dahyun yang lahir pada 28 Mei 1998 di Seongnam, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan telah menjadi bagian dari grup musik Twice sejak 2015. Grup ini merupakan salah satu yang paling populer di Korea dan diakui secara internasional.

Sejak debutnya, Dahyun telah menunjukkan bakatnya dalam menyanyi, menari, dan kemampuannya dalam menarik perhatian penggemar dengan pesona yang menyegarkan. Profil Dahyun TWICE: Bakat Multitalenta yang Memikat Hati Penggemar

Menurut KProfiles, sebelum menjadi anggota TWICE, Dahyun pernah berpartisipasi dalam acara realitas populer yang diproduksi oleh JYP Entertainment, "Sixteen”. Program tersebut bertujuan untuk memilih anggota TWICE. Dengan penampilannya yang memukau dan kemampuan menari yang menonjol, Dahyun berhasil menjadi salah satu anggota final dan debut sebagai bagian dari TWICE pada tahun 2015.

Dahyun dikenal karena keceriaan dan senyumannya yang menawan, yang membuatnya menjadi favorit para penggemar. Dia memiliki bakat luar biasa dalam menyanyi, menari, dan bahkan menjadi seorang rapper dalam beberapa lagu TWICE. Kemampuan multitalenta ini telah membuatnya menjadi salah satu anggota yang tak tergantikan dalam grup.

Sebagai salah satu member yang mengisi posisi rapper dalam TWICE, Dahyun telah menunjukkan keahliannya dalam rap melalui lagu-lagu grupnya. Dengan suara yang bersemangat dan penghayatan lirik yang kuat, rapnya memberikan dimensi baru dalam musik TWICE.

Di samping bakat seninya, Dahyun juga dikenal karena kepribadiannya yang ramah dan mudah bergaul. Dia memiliki keahlian khusus dalam berkomunikasi dengan penggemar, membuatnya menjadi salah satu idola K-Pop yang paling dekat dengan para penggemarnya.

Dahyun bersama TWICE telah mencatatkan banyak prestasi. Mereka telah merilis sejumlah lagu hit yang menduduki tangga lagu, dan video musik mereka berhasil mencapai jutaan hingga miliaran tayangan di platform online. Grup ini juga telah meraih banyak penghargaan bergengsi dan menjadi ikon global K-Pop.

Ketekunannya dalam berkarya dan dedikasinya untuk penggemar membuatnya menjadi panutan bagi banyak orang. Tak diragukan lagi, perjalanan karier Dahyun TWICE dalam dunia hiburan akan terus menginspirasi dan membawa kebahagiaan bagi banyak penggemar TWICE di seluruh dunia.

