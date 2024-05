Dahyun TWICE Segera Debut Jadi Aktris Sudah Terima Tawaran Film Lain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dahyun TWICE akan memulai debutnya sebagai aktris lewat film indipenden. Namun, baru-baru ini dia dikabarkan akan juga membintangi film lainnya.

Menurut laporan Xportsnews, pada Senin 13 Mei 2024, Dahyun telah mendapat tawaran dan dikasting sebagai pemeran utama wanita dalam film You Are the Apple of My Eye. Film tersebut merupakan adaptasi dari film roman Taiwan berjudul sama.

Tanggapan agensi

Agensi yang menangungi Dahyun, JYP Entertainment sudah memberikan pernyataan terkait laporan tersebut. Menurut agensi, Dahyun saat ini sedang meninjau tawaran tersebut.

“Dahyun telah menerima tawaran untuk adaptasi Korea dari You Are the Apple of My Eye dan saat ini sedang meninjaunya," kata agensi pada Senin, 13 Mei 2024.

Tentang You Are the Apple of My Eye

Film roman populer Taiwan You Are the Apple of My Eye menceritakan kisah pembuat onar di sekolah menengah. Mereka adalah Ko Ching Teng yang diperankan Chen Tung Ko dan siswa teladan Shen Chia Yi diperankan Michelle Chen. Kisahnya dimulai dari masa sekolah mereka hingga 15 tahun.

Jika Dahyun menerima peran tersebut, dia dikabarkan akan memerankan karakter Shen Chia Yi dari karya aslinya. Sementara untuk pemeran utama karakter pria belum diketahui.

Debut lewat film Sprint

Awal Mei lalu, Dahyun dikabarkan menerima tawaran untuk membintangi film independen berjudul Sprint. Film ini akan menjadi debut pertamanya di dunia film. Dia juga akan menjadi anggota TWICE pertama yang debut sebagai aktris.

JYP Entertaintment saat itu mengatakan bahwa Dahyun sedang mempersiapkan syuting. “Dia telah dipilih untuk proyek tersebut, dan dia sedang mempersiapkan syuting," kata perwakilan agensi.

Film Sprint disutradarai Lee Seung Hoon bertema olahraga. Ceritanya akan lebih jauh menggali semangat dan aspirasi manusia. Lee Seung ingin menangkap esensi bagaimana orang-orang yang tangguh menghadapi segala rintangan untuk mengejar impian mereka. Alur ceritanya seputar individu-individu dengan impian luar biasa yang menyesali masa lalu karena kegagalan terus menerus.

Syuting film ini mulai dilakukan pada bulan Mei, menurut laporan OSEN. Dahyun akan beradu akting dengan aktor Ha Seok Jiin dan Lee Shin Young. Ha Seok Jin berperan sebagai Kang Goo Young, atlet yang memecahkan rekor lari 100 meter Korea untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Sedangkan Lee Shin Young akan berperan sebagai sprinter Seung Yeol, pelari yang penuh semangat. Dia pernah bermimpi menjadi pemain sepak bola namun akhirnya menemukan kebahagiaan di lintasan lari.

