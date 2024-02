Daftar Lagu Mini Album Baru TWICE Dirilis, 3 Anggota Ikut Menulis Lirik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - TWICE, girl group K-Pop akan comeback dengan lagu dan mini album d pada 23 Februari mendatang. Agensi JYP Entertainment mengumumkan daftar lagu mini album grup tersebut melalui media sosial, pada Jumat 10 Februari 2024.

Mini album TWICE ke-13 ini diberi judul With YOU-th. Total ada enam lagu di dalamnya, termasuk lagu utama One Spark, I Got You, RUSH, New New, BLOOM dan You Get Me. Lagu pra-rilis, I Got You, sempat menduduki posisi puncak iTunes Song Chart di 41 wilayah di seluruh dunia secara serentak pada 5 Februari 2024.

Anggota TWICE menulis lirik

Proses pengerjaan album ini melibatkan pembuat lirik K-Pop hits Earattack, komposer bintang JYP Publishing Shim Eun Ji dan Melanie Fontana. Khususnya dalam lagu utama One Spark. Lagunya menyampaikan emosi yang luar biasa dengan semangat TWICE yang selalu membara dan kisah brilian mereka.

Anggota TWICE juga ikut menulis lirik lagu dalam mini album tersebut. Di antaranya Joengyoen menulis lirik lagu BLOOM, Chaeyoung menulis lirik lagu RUSH dan Dahyun TWICE yang menulis lirik You Get Me.

Beberapa penulis lirik terkenal juga ikut berpartisipasi dalam mini album ini. Seperti Lee Soe Ran, yang menulis lirik lagu debut solo Nayeon, POP!. Penulis lainnya termasuk Lindgren, yang pernah bekerja sama dengan artis terkena; seperti Dua Lipa dan John Legend, Lee Woon Min dan masih banyak lainnya.

Tur dunia READY TO BE

Sebelum merilis mini album baru, TWICE baru saja menyelesaikan tur konser dunia mereka di Allianz Parque di Sao Paulo, Brasil pada tanggal 6 dan 7 Februari. Mereka juga menggelar konser di Foro Sol di Mexico City, Meksiko pada tanggal 2 dan 3 Februari 2024.

Penampilan ini menegaskan status mereka sebagai artis yang menggelar konser di stadion. Tur dunia kelima yang bertajuk READY TO BE itu selanjutnya akan digelar di Allegiant Stadium di Las Vegas, Amerika Serikat pada 16 Maret 2024.

Mereka juga akan menggelar konser di Yanmar Stadium Nagai, Osaka, Jepang pada bulan Juli, dan Nissan Stadium di Kanagawa. TWICE akan mencetak sejarah sebagai artis wanita asing yang menggelar konser di Nissan Stadium.

